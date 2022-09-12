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Ворскла - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги
Фото: ФК Ворскла
В понедельник, 12 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют "Ворскла" и "Александрия". Поединок проходит в Минае на стадионе "Минай-Арена". Александрийцы забивают гол уже на 8-й минуте, однако рефери отменил его после просмотра VAR.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports. Также на UA-Футбол доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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