  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ворскла - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ворскла - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Поединок 4-го тура Украинской Премьер-лиги

Ворскла - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

В понедельник, 12 сентября в 13:00 в матче 4-го тура Украинской Премьер-лиги играют "Ворскла" и "Александрия". Поединок проходит в Минае на стадионе "Минай-Арена". Александрийцы забивают гол уже на 8-й минуте, однако рефери отменил его после просмотра VAR.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports. Также на UA-Футбол доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде