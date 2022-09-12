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Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR
Произошло это на 30-й минуте встречи
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Видеотрансляция матча 4-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Александрией" была прервана из-за того, что не работала система VAR. Пауза была и в матче. Произошло это на 30-й минуте встречи.
Причина такого сбоя VAR - проблема с одной из линий питания системы. Освещение на поле было, табло горело также. Судья приказал командам немного отдохнуть.
Вместо матча на канале Setanta Sports была черная картинка.
Обновление: Эфир возобновился, правда, не отображается табло. Счет матча по-прежнему 0:0.
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