  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Произошло это на 30-й минуте встречи

Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Видеотрансляция матча 4-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Александрией" была прервана из-за того, что не работала система VAR. Пауза была и в матче. Произошло это на 30-й минуте встречи.

Причина такого сбоя VAR - проблема с одной из линий питания системы. Освещение на поле было, табло горело также. Судья приказал командам немного отдохнуть.

Вместо матча на канале Setanta Sports была черная картинка.

Обновление: Эфир возобновился, правда, не отображается табло. Счет матча по-прежнему 0:0.

Читайте такжеВорскла - Александрия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) ФК Александрия
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
12.09.2022 в 16:00
За те платно і по статуту пауелка .
Ответить
0
0
avatar
anоnimus (Київ)
12.09.2022 в 16:35
Просто еталонний приклад дебіли, який не читає далі заголовку)))
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде