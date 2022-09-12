Setanta прервала трансляцию матча Ворскла - Александрия из-за проблем с VAR

Видеотрансляция матча 4-го тура УПЛ между "Ворсклой" и "Александрией" была прервана из-за того, что не работала система VAR. Пауза была и в матче. Произошло это на 30-й минуте встречи.

Причина такого сбоя VAR - проблема с одной из линий питания системы. Освещение на поле было, табло горело также. Судья приказал командам немного отдохнуть.

Вместо матча на канале Setanta Sports была черная картинка.

Обновление: Эфир возобновился, правда, не отображается табло. Счет матча по-прежнему 0:0.