УПЛ. Ворскла - Александрия 0:0. Маленький шаг от больших проблем

"Ворскла" начинала свой матч против "Александрии" как последняя команда турнирной таблицы с нулем очков. "Рух" и "Динамо" в четвертом туре выиграли, оставив полтавчан на глубоком дне в одиночестве со своими мыслями и переживаниями. Мы привыкли к тому, что коллективы, возглавляемые Скрипником, тяжело входят в сезон… Но чтобы так?! Четвертое поражение подряд (пятое – если учитывать и Лигу конференций) могло вынести вопрос о будущем тренере на повестку дня.

"Александрия", напротив, начала сезон уверенно, хотя в предыдущем туре допустила сбой, проиграв "Металлисту", более тайма игравшему в меньшинстве. Юрий Гура не стал рубить с плеча, применив умеренную ротацию. Бондаренко, Дришлюк, Кожушко вышли в основе, тогда как Третьяков, Билошевский и Волошин оказались вне состава. Последний хотя бы был в заявке, а Третьяков и Билошевский – нет.

У "Ворсклы" следует отметить выход со старта Василия Кравца на позиции левого вингера. Именно у него был первый достойный внимания момент в этом матче. Удар Кравца метров с 16-ти взяла на себя штанга ворот Билыка. Вообще старт матча оказался задорным. Атаковала не только "Восркла", но и "Александрия". К тому же атаковала эффективно. Уже на седьмой минуте Бондаренко удачно пробил по воротам после подачи углового, но впоследствии арбитры отменили гол. В поисках ударной позиции, как оказалось, Бондаренко сфолил против Зайкова.

Активность команд не ограничилась этой вспышкой, но моментов в дальнейшем было не очень много. Удар Бабогло у "Александрии", перспективный прострел Фелипе – у "Ворсклы". Пожалуй, было бы интереснее, если бы матч не терял динамику из-за фолов и травм, а также технических проблем, возникших с системой ВАР. Первый тайм доработали без существенных заявок на изменение результата.

Для "Ворсклы" именно вторые таймы – определяющие. Команда уже не раз теряла преимущество (или равновесие) именно после перерыва, или вообще на последних минутах. Скрипник должен был это учитывать, давая своим подопечным наставления. Но игра полтавчан не сильно изменилась по сравнению с первым таймом. Собственно, как и игра "Александрии". Обе гнули свою линию.

Ближе к успеху на стартовом отрезке второй 45-минутки была именно команда Гуры. После замечательной атаки классно с прицелом под перекладину бил Кожушко, но Ризнык показал, почему является игроком сборной Украины.

"Ворскла" позже ответила спонтанным моментом Кравца, когда мяч после его подачи со штрафного попал в каркас. И продолжала давить, что вылилось в неудачный, но в целом перспективный выпад Степанюка, затем - удар Фелипе. Победа была нужна, но и был страх потерять ничью.

Ни одна из команд не проваливалась и не выскакивала из штанишек на заключительном отрезке игры. Может сложиться впечатление о преимуществе "Ворсклы", но удар Дришлюка на 79-й минуте развеял его – было опасно и не совсем просто для Ризныка. Как и в случае дальнего удара Мирошниченко на 88-ой минуте. В общем, "Ворскла" не пропустила и не проиграла – и это маленький шаг от больших проблем, которые настигли Скрипника на старте сезона.

А "Александрия" не выигрывает уже два матча подряд. Не кризис, и даже не серия неудач, но, возможно, тревожный симптом для Юрия Гуры.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 4-й тур. 12.09.2022

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Арбитр в поле - Юрий Иванов

"Ворскла" - ФК "Александрия" 0:0

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Джоко Зайков, Игорь Пердута, Александр Скляр, Руслан Степанюк, Денис Олейник, Сергей Яворский, Тауйлян Сефери Сулейманов, Василий Кравец (Андрей Бацула 85), Ардит, Фелипе Родригес

ФК "Александрия": Олег Билык, Владислав Бабогло, Владислав Калитвинцев, Денис Мирошниченко, Кирилл Дришлюк (Юрий Копина 85), Олег Кожушко (Артур Авагимян 66), Александр Демченко, Андрей Цуриков, Сергей Рыбалка, Валерий Бондаренко, Богдан Кобзар (Викентий Волошин 70)

Предупреждения: Александр Скляр 90+3 - Олег Кожушко 59, Андрей Цуриков 65, Олег Билык 83