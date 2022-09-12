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Гура - о нулевой ничьей с Ворсклой: Моменты были и у нас, и у соперника

Премьер-лига
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Комментарий главного тренера "Александрии"

Гура - о нулевой ничьей с Ворсклой: Моменты были и у нас, и у соперника

Юрій Гура, фото - ФК "Олександрія"

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Александрии" Юрий Гура высказался после нулевой ничьей с "Ворсклой" (0:0) в матче 4-го тура УПЛ.

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"Тяжелый был матч, я надеюсь, что и для "Ворсклы" он был тяжелым. То, как развивались события на поле… Мы забили со стандарта гол, но его ВАР отменил. А так по игре сделали правильные выводы после "Металлиста", немного перекроили состав и сегодня были мужчины на поле, которые доказали, что могут играть в футбол. Проявили бойцовские качества. Моменты были и у нас, и у соперника, думаю, что игра понравилась специалистам.

Такие матчи бывают. "Ворскле" тоже было тяжело, они настраивались на эту игру, ведь проиграли несколько предыдущих. Они выложились на все сто, как и мы. Нам, кстати, тоже было психологически тяжело после поражения. Теперь будет пауза, даем ребятам отдохнуть от нас и от нагрузок, чтобы побыли с женами, детьми, родителями.

А уже дальше будем готовиться, продолжать работать и двигаться вперед", — сказал Гура на послематчевой пресс-конференции.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Гура ФК Александрия
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