"Не пропустили - это уже хороший знак". Скрипник оценил ничью с Александрией

Наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничейный результат поединка с "Александрией" (0:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

"Очень тяжелая игра, мы проиграли первые три, это давило на нас психологически, поэтому рады, что сегодня сыграли на "ноль". У нас были моменты впереди. Но это футбол, в конце матча даже могло все поменяться в другую сторону. Могли допустить ошибку, которая в таких обстоятельствах становилась бы решающей. Мы рады, что не пропустили, не проиграли и в настоящее время покинули последнюю строчку турнирной таблицы.

Нам еще есть над чем работать, но могу поблагодарить сегодня ребят за характер. Играли с хорошей командой, которая более скоростная, чем те, с кем мы уже играли раньше. Не пропустили – и это для нас уже хороший знак. Будем работать дальше и надеяться, что кроме игры на "ноль" пропущенных будем и забивать", — подытожил Скрипник.