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"Не пропустили - это уже хороший знак". Скрипник оценил ничью с Александрией

Премьер-лига
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Полтавчане набрали первое очко в сезоне УПЛ

"Не пропустили - это уже хороший знак". Скрипник оценил ничью с Александрией

фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал ничейный результат поединка с "Александрией" (0:0) в рамках четвертого тура чемпионата Украины.

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"Очень тяжелая игра, мы проиграли первые три, это давило на нас психологически, поэтому рады, что сегодня сыграли на "ноль". У нас были моменты впереди. Но это футбол, в конце матча даже могло все поменяться в другую сторону. Могли допустить ошибку, которая в таких обстоятельствах становилась бы решающей. Мы рады, что не пропустили, не проиграли и в настоящее время покинули последнюю строчку турнирной таблицы.

Нам еще есть над чем работать, но могу поблагодарить сегодня ребят за характер. Играли с хорошей командой, которая более скоростная, чем те, с кем мы уже играли раньше. Не пропустили – и это для нас уже хороший знак. Будем работать дальше и надеяться, что кроме игры на "ноль" пропущенных будем и забивать", — подытожил Скрипник.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виктор Скрипник ФК Александрия
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.09.2022 в 16:30
Ну що Скрипник до сих пір супер тренер?)
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