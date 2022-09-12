Тренер Колоса: Первое место в УПЛ? Я понимаю, что оно ситуативное

Главный тренер "Колоса" Ярослав Вишняк дал комментарий по итогам игры 4-го тура УПЛ против "Металлиста" (1:0).

"Игра вышла тяжелой и интересной, две команды играли на победу. "Металлист" хорошо работал с мячом, старался играть первым номером. Есть быстрые и техничные игроки. Мы же отдали инициативу, но создали достаточно моментов на две команды, чтобы игра считалась интересной.

Игра "Колоса" не выстраивается за один день. Нужно стараться, чтобы мы контролировали ход игры. Плюс у нас было много брака в простых ситуациях, но такое случается.

Идет уже 4-й тур, а мы играем одной обоймой, которая готовилась еще с конца июня. Большая нагрузка легла на наших футболистов. Сейчас у нас достаточно игроков, поэтому во время паузы в УПЛ попробуем сделать свою игру более разнообразной благодаря новым футболистам в составе.

Меня радует, что у нас есть коллектив, который отдается на поле и заслуживает того, чтобы показывать результат. Первое место в УПЛ? Я понимаю, что оно ситуативное - мы не превосходим соперников на голову. Это первое место не должно ни на что влиять, мы на него не смотрим", - отметил Вишняк.