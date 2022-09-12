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Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ
Размышления после старта чемпионата Украины
Фото – Олександр Приходько
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Лобановский говорил, что цикл команды – 3 года. Так почему же "Динамо" не следует заповедям Валерия Васильевича? Новая энергетика "Шахтера", сюрпризы от СК "Днепр-1" и "Колоса", дно полтавской "Ворсклы" и другие выводы после 4 туров первенства – еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – всем привет!
00:53 – сборная Украины – превыше всего;
02:11 – кто продемонстрировал лучшее качество игры за эти 4 тура?
05:45 – что не так с киевским "Динамо"?
16:27 – "Колос" на первом месте!
19:38 – скрытое лидерство "СК Днепр-1" и классический "Шахтер";
26:28 – падение "Ворсклы", кризис "Кривбасса", война Вернидуба;
32:40 – "Металлист" остается на плаву и старый добрый "Черноморец";
38:24 – футбол во время войны – похоже, это реально;
41:08 – телепул – атрибут солидных чемпионатов;
43:59 – всем пока!
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