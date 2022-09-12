Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ

Послушать выпуски UA-Футбол Talk можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

Читайте также Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям

Лобановский говорил, что цикл команды – 3 года. Так почему же "Динамо" не следует заповедям Валерия Васильевича? Новая энергетика "Шахтера", сюрпризы от СК "Днепр-1" и "Колоса", дно полтавской "Ворсклы" и другие выводы после 4 туров первенства – еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – всем привет!

00:53 – сборная Украины – превыше всего;

02:11 – кто продемонстрировал лучшее качество игры за эти 4 тура?

05:45 – что не так с киевским "Динамо"?

16:27 – "Колос" на первом месте!

19:38 – скрытое лидерство "СК Днепр-1" и классический "Шахтер";

26:28 – падение "Ворсклы", кризис "Кривбасса", война Вернидуба;

32:40 – "Металлист" остается на плаву и старый добрый "Черноморец";

38:24 – футбол во время войны – похоже, это реально;

41:08 – телепул – атрибут солидных чемпионатов;

43:59 – всем пока!