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Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Размышления после старта чемпионата Украины

Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ

Фото – Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

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Лобановский говорил, что цикл команды – 3 года. Так почему же "Динамо" не следует заповедям Валерия Васильевича? Новая энергетика "Шахтера", сюрпризы от СК "Днепр-1" и "Колоса", дно полтавской "Ворсклы" и другие выводы после 4 туров первенства – еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – всем привет!

00:53 – сборная Украины – превыше всего;

02:11 – кто продемонстрировал лучшее качество игры за эти 4 тура?

05:45 – что не так с киевским "Динамо"?

16:27 – "Колос" на первом месте!

19:38 – скрытое лидерство "СК Днепр-1" и классический "Шахтер";

26:28 – падение "Ворсклы", кризис "Кривбасса", война Вернидуба;

32:40 – "Металлист" остается на плаву и старый добрый "Черноморец";

38:24 – футбол во время войны – похоже, это реально;

41:08 – телепул – атрибут солидных чемпионатов;

43:59 – всем пока!

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Григорчук Юрий Вернидуб Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Металлист 1925 (Харьков) СК Днепр-1 Назарий Русин телепул Металлист (Харьков) сирена
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