Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям

Футбольная обсерватория CIES составила несколько своих рейтингов среди лучших молодых футболистов мира (до 25 лет).

Речь идет о конкретных функциях, которые выполняют игроки.

При этом, в топ-10 двух таких рейтингов вошли представители " Динамо ".

Правый вингер киевлян Виктор Цыганков попал в список лучших инвертированных бомбардиров, а Николай Шапаренко в рейтинге креативных плеймейкеров.

Представители других украинских клубов, в том числе и "Шахтера", в рейтингах не фигурируют.