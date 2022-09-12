Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям
Игроков Шахтера в рейтингах нет
Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен
Футбольная обсерватория CIES составила несколько своих рейтингов среди лучших молодых футболистов мира (до 25 лет).
Речь идет о конкретных функциях, которые выполняют игроки.
При этом, в топ-10 двух таких рейтингов вошли представители "
Правый вингер киевлян Виктор Цыганков попал в список лучших инвертированных бомбардиров, а Николай Шапаренко в рейтинге креативных плеймейкеров.
Представители других украинских клубов, в том числе и "Шахтера", в рейтингах не фигурируют.
Популярное сейчас
- Колос ближайшие три недели будет первым, Кривбасс и Ворскла в зоне вылета. Таблица и результаты тура УПЛ
- Глава ОВА: В Харьковской области ВСУ вышли к границе с россией
- Игроки Баварии удивлены действиями Нагельсманна после ничьей со Штутгартом
- "Это ужасное решение должно быть ветировано Зеленским" - в Шахтере выступают против поправок к Закону О физической культуре и спорте
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО