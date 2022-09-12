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Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям

Премьер-лига
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Игроков Шахтера в рейтингах нет

Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям

Фото: ФК Динамо / Автор неизвестен

Новина українською

Футбольная обсерватория CIES составила несколько своих рейтингов среди лучших молодых футболистов мира (до 25 лет).

Речь идет о конкретных функциях, которые выполняют игроки.

При этом, в топ-10 двух таких рейтингов вошли представители "Динамо".

Правый вингер киевлян Виктор Цыганков попал в список лучших инвертированных бомбардиров, а Николай Шапаренко в рейтинге креативных плеймейкеров.

Представители других украинских клубов, в том числе и "Шахтера", в рейтингах не фигурируют.

Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям - изображение 1Цыганков и Шапаренко вошли в рейтинг лучших игроков до 25-ти лет по определенным позициям - изображение 2
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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виктор Цыганков
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