Впервые с футболистом Динамо. Символическая сборная четвертого тура УПЛ

Четыре тура - первая отметка, после которой можно делать определенные выводы касательно нового сезона. Правда данный материал не об этом, наша задача подбить традиционные итоги одного тура, сформировав сборную лучших футболистов. Тур получился не самым зрелищным и почти лишен интриги. Единственная неожиданность - поражение "Зари" в игре против "Руха". Причем поражение без шансов.

В четвертом туре было забито не очень много голов, а потому и схему для нашей сборной мы выбрали не самую агрессивную. Будем играть в 4-4-1-1, причем без чистого наконечника.

Вратарь - Дмитрий Ризнык, "Ворскла"

Наконец-то лучший кипер прошлого сезона (его половины) напоминает о себе. Полтавчане сыграли против "Александрии" на ноль и во многом это заслуга как раз таки Ризныка. Как минимум дважды он по-настоящему выручил, отбив опасные удары Кожушко и Мирошниченко. "Ворскла" все еще находится в поиске побед, однако первые очки уже есть. И не в последнюю очередь благодаря вратарю.

Правый защитник - Игорь Гончар, "Минай"

Фулбек закарпатцев еще неделю назад был близок к попаданию в нашу команду, но ему не хватило буквально немного. На этот раз сложилось все. "Минай" почти идеально отыграл в обороне (в том числе и Гончар), "Минай" дважды забил (в том числе благодаря ассисту Гончара), "Минай" впервые в истории выиграл выездной матч УПЛ... И как вы понимаете, Гончар в этом сыграл немалую роль.

Центральный защитник - Владимир Адамюк, "Днепр-1"

Ноль пропущенных голов в трех матчах - это впечатляет. Оборона днепрян выглядит мощно на старте кампании, а Адамюк еще и взял на себя роль универсала и лидера. Он не только поочередно закрывает позиции правого и центрального защитника, он еще и постоянно несет опасность у чужих ворот. В четвертом туре, к примеру, он вновь забил, на этот раз в ворота "Металлиста 1925".

Центральный защитник - Семен Вовченко, "Верес"

23-летний центрбек только в этом сезоне дебютировал в УПЛ, однако уже успел стать важной деталькой в конструкции Юрия Вирта. "Верес" отыграл очередной матч на ноль (против "Кривбасса"), а Вовченко вновь не заставил сомневаться в себе. Поле он покинул без голевых действий, однако запомнился надежной игрой у своих ворот, а также неплохим продвижением мяча вперед.

Левый защитник - Богдан Михайличенко, "Шахтер"

"Горняки" провели изматывающий матч против "Черноморца", однако все равно взяли три очка. Михайличенко провел крепкий поединок и записал на свой счет важный ассист - именно после его подачи Швед точно пробил головой, сравняв счет. Более того, еще на пятой минуте после очередного подключения Богдана, Петряк обязан был забивать за "горняков", но пробил выше ворот. Но судьба наградила героя - Михайличенко свою голевую таки оформил.

Правый полузащитник - Сергей Мякушко, "Колос"

Лидерство ковалевцев - вещь неожиданная. Не знаем, сможет ли коллектив долго удерживать взятый темп, однако пока стоит просто порадоваться за "бело-черных", которые снова сумели стать настоящей командой. Один из её важнейших членов - Сергей Мякушко. Он - один из тех, кто отвечает в "Колосе" за креатив, в игре против "Металлиста" именно его гол принес важные три очка.

Центральный полузащитник - Валентин Рубчинский, "Днепр-1"

Юный центрхав - приятное открытие старта сезона. Кучера стоит хвалить как минимум за то, что он не боится подключать молодых футболистов, пускай и от банальной безысходности. Против "Металлиста 1925" 20-летний Рубчинский был одним из самых ярких футболистов "Днепра-1" - он сам пробивал, и атаки разгонял, и на партнеров удачно пасовал. Да, ушел с поля без результативных действий, однако за настойчивость и трудолюбие в нашу команду он попасть сумел.

Центральный полузащитник - Алексей Хахлев, "Минай"

А вот 23-летний чемпион мира отметился не только качественной игрой, но попаданием в статистику. Причем дважды. В первом тайме именно его идеальный навес помог отличиться Твердохлебу и повести "Минаю" в счете. После перерыва Хахлев окончательно убил интригу, завершив атаку точным ударом из штрафной площади соперника. 1+1 - вполне добротно.

Левый полузащитник - Василий Кравец, "Ворскла"

Долгое время Василий играл в Испании, однако в прошедший понедельник дебютировал за "Ворсклу". И сделал это добротно, пускай и на позиции левого полузащитника. На счету Кравца два удара в штангу, постоянные подключения в атаку, а также работа без мяча. В целом, все на уровне, не хватило лишь забитого. А ведь шансы были...

Атакующий полузащитник - Виталий Буяльский, "Динамо"

Игрок "Динамо" впервые в сезоне попал в нашу сборную. Заслуженно, что этой чести удостоился Виталий Буяльский, который поучаствовал во всех голах киевлян в новой кампании. Неделю назад он оформил 1+1 против "Зари", а в рамках четвертого тура забил победный в ворота "Львова". И пока столичный коллектив понемногу приходит в себя, Буяльский демонстрирует лидерские задатки и забивает важнейшие голы.

Центральный нападающий - Таллес Бренер, "Рух"

Бразилец - не форвард по позиции, однако в рамках четвертого тура он был форвардом по духу. Именно Таллес стал автором не только первого хет-трика в новом сезона, но и тем, кто забил трижды за "Рух" в одной игре УПЛ. Все три гола у бразильца получились на разный вкус, и в сумме они принесли положительный результат львовянам - плюс три в таблице и прыжок с последнего места.

Главный тренер - Леонид Кучук, "Рух"

Не будем оригинальничать, с главным тренером для сборной все было понятно еще после первого поединка. "Рух" шел последним до матча с лидером ("Зарей"), однако сумел не только идеально подготовиться, но и взять три бала. Несмотря на плачевное состояние львовян в первых трех турах, против луганчан они были готовы идеально - как тактически, так и психологически. И за это стоит всем похвалить Леонида Кучука.