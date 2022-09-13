Лавриненко: Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от "Миная" (1:2) в четвертом туре УПЛ.

"Для нас это очень обидное поражение. Мы настраивались только на победу, хотели взять три очка. Но это футбол, так бывает. В первом тайме была какая-то боязнь. Мы знали, что соперник будет играть на контратаках, будет выжидать свой шанс, будет стараться играть вторым номером. Также мы знали, что стандартные положения – очень грозное оружие у команды "Минай". Поэтому, мы готовились, разбирали соперника, но на поле все может быть по-иному.

Когда мы пропустили первый мяч, то постарались затем что-то перестроить в своей игре, что-то изменить, чтобы вскрыть насыщенную оборону соперника. Были у нас небольшие моменты, где мы могли реализовать. Для того, чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать. Но сегодня мы не смогли этого сделать, - рассказал Лавриненко.