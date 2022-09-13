Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лавриненко: Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать
Тренер "Ингульца"- о поражении от "Миная"
Фото: ФК Ингулец
Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от "Миная" (1:2) в четвертом туре УПЛ.
"Для нас это очень обидное поражение. Мы настраивались только на победу, хотели взять три очка. Но это футбол, так бывает. В первом тайме была какая-то боязнь. Мы знали, что соперник будет играть на контратаках, будет выжидать свой шанс, будет стараться играть вторым номером. Также мы знали, что стандартные положения – очень грозное оружие у команды "Минай". Поэтому, мы готовились, разбирали соперника, но на поле все может быть по-иному.
Когда мы пропустили первый мяч, то постарались затем что-то перестроить в своей игре, что-то изменить, чтобы вскрыть насыщенную оборону соперника. Были у нас небольшие моменты, где мы могли реализовать. Для того, чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать. Но сегодня мы не смогли этого сделать, - рассказал Лавриненко.
Популярное сейчас
- Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО
- Роберт Левандовский вернулся на Альянц Арену – Фото
- "Тотальная капитуляция Украины": Медведев истерит после отказа Зеленского вести переговоры с рф
- Остановит ли Динамо падение, матчи АПЛ перенесены. Расписание футбола на 9-11 сентября
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО