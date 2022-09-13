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Лавриненко: Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать

Премьер-лига
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Тренер "Ингульца"- о поражении от "Миная"

Лавриненко: Чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать

Фото: ФК Ингулец

Новина українською

Главный тренер "Ингульца" Сергей Лавриненко прокомментировал поражение от "Миная" (1:2) в четвертом туре УПЛ.

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"Для нас это очень обидное поражение. Мы настраивались только на победу, хотели взять три очка. Но это футбол, так бывает. В первом тайме была какая-то боязнь. Мы знали, что соперник будет играть на контратаках, будет выжидать свой шанс, будет стараться играть вторым номером. Также мы знали, что стандартные положения – очень грозное оружие у команды "Минай". Поэтому, мы готовились, разбирали соперника, но на поле все может быть по-иному.

Когда мы пропустили первый мяч, то постарались затем что-то перестроить в своей игре, что-то изменить, чтобы вскрыть насыщенную оборону соперника. Были у нас небольшие моменты, где мы могли реализовать. Для того, чтобы побеждать, надо забивать и не пропускать. Но сегодня мы не смогли этого сделать, - рассказал Лавриненко.

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В статье: Ингулец (Петрово) Сергей Лавриненко ФК Минай
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Источник:
ФК Ингулец

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