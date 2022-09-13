СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжают работать над реализацией проведения очного матча УПЛ в Лондоне. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Это правда. "Шахтер" инициировал, предложил провести матч с "Динамо" на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует "Вест Хэм". Есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины.

Оба клуба поддерживают идею. "Динамо" также не против сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, и он может стать амбассадором матча. Все вырученные средства будут направлены в фонд United24.

Сейчас дело в том, чтобы утвердить возможность проведения игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас согласовывается, насколько свободен и готов стадион принять этот поединок", - заявил журналист.