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СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Все вырученные средства будут направлены в фонд United24

СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжают работать над реализацией проведения очного матча УПЛ в Лондоне. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.

"Это правда. "Шахтер" инициировал, предложил провести матч с "Динамо" на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует "Вест Хэм". Есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины.

Оба клуба поддерживают идею. "Динамо" также не против сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, и он может стать амбассадором матча. Все вырученные средства будут направлены в фонд United24.

Сейчас дело в том, чтобы утвердить возможность проведения игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас согласовывается, насколько свободен и готов стадион принять этот поединок", - заявил журналист.

Напомним, матч 7-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" должен пройти 15 октября.

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В статье: Андрей Шевченко Динамо (Киев) Игорь Цыганык Шахтер (Донецк)
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