Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Шевченко станет амбассадором матча УПЛ Шахтер – Динамо, который пройдет в Лондоне
Все вырученные средства будут направлены в фонд United24
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" продолжают работать над реализацией проведения очного матча УПЛ в Лондоне. Об этом рассказал журналист Игорь Цыганык.
"Это правда. "Шахтер" инициировал, предложил провести матч с "Динамо" на Олимпийском стадионе в Лондоне, который сейчас арендует "Вест Хэм". Есть поддержка от государственных и футбольных структур Украины.
Оба клуба поддерживают идею. "Динамо" также не против сыграть в Англии. Присоединился Андрей Шевченко, и он может стать амбассадором матча. Все вырученные средства будут направлены в фонд United24.
Сейчас дело в том, чтобы утвердить возможность проведения игры на Олимпийском стадионе в Лондоне. Сейчас согласовывается, насколько свободен и готов стадион принять этот поединок", - заявил журналист.
Напомним, матч 7-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" должен пройти 15 октября.
Популярное сейчас
- Боснийские клубы и сборные могут отстранить от соревнований под эгидой УЕФА из-за товарищеского матча с россией
- Нереально красивая и точная работа украинского минометного расчета по оккупантам - ВИДЕО
- Переноса не будет. Селтик объявил, что матч ЛЧ с Шахтером пройдет в среду
- Динамо - Львов: где и когда смотреть матч УПЛ
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО