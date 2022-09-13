Виталий Вернидуб: Есть пауза в чемпионате, чтобы каждый сделал правильные выводы

Защитник криворожского "Кривбасса" Виталий Вернидуб подвел итоги матча 4-го тура УПЛ против ровенского "Вереса" (0:1).

– Виталий, неутешительный результат, к сожалению. Как можно прокомментировать этот матч?

– Очень отрицательный результат. Честно говоря, у меня бушуют эмоции. Мы знали, что "Верес" будет играть на контратаках. Мы пытались владеть мячом, но сейчас нам всем нужно сесть и подумать, почему мы так играем. Проанализировать уровень подготовки каждого, психологический уровень. Сейчас есть время, пауза в чемпионате, 20 дней, чтобы каждый подумал о своем отношении к делу и сделал правильные выводы.

– "Кривбасс" неплохо начал матч. У тебя был шанс, чтобы забить. "Верес" почти не выходил из своей половины поля. Что потом пошло не так?

– Трудно нам пока даются моменты, но мы работаем над этим. Полагаю, все должны работать с полной самоотдачей на тренировках, тебе все будет хорошо. Каждый игрок команды, начиная с меня и заканчивая не вышедшими на поле запасными, должны провести эти 20 дней в раздумьях, как изменить ситуацию и перевернуть ее с ног на голову, - сказал Вернидуб.