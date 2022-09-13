"Благодарен ребятам за самоотдачу". Шаран доволен исторической победой Миная

Главный тренер закарпатского "Миная" Владимир Шаран поделился эмоциями после победы над "Ингульцом" (2:1) в рамках 4-го тура Премьер-лиги.

"Конечно, я доволен. Это первая, историческая победа "Миная" на выезде в УПЛ. Считаю, что добавили хорошего настроения и эмоций - это важно в такое тяжелое время.

Я благодарен ребятам за самоотдачу, ведь мы выигрывали много борьбы, забили красивый гол. После 30-й минуты немного подсели, но во втором тайме начали неплохо, забили второй гол, и сохраняли счет ради исторической победы.

Мы и в предыдущих матчах показывали неплохую игру и могли достичь большего с "Колосом" и с "Александрией" сыграть вничью. У команды соперника не было явных моментов, так что я считаю, что мы заслужили победу.

Отсутствие легионеров? Они, конечно, добавляют мастерства и техничного футбола. Но это большой шанс для нашей молодежи, украинских футболистов, они прогрессируют с каждым матчем. У нас в команде 10 игроков, которые до 1-го тура не принимали участия в УПЛ", - сказал Шаран на послематчевой пресс-конференции.