Может сыграть против Месси. Легионер Динамо получил вызов в свою сборную

Ямайский новичок "Динамо" Кахим Перрис вошел в число 22-х футболистов, вызванных в расположение национальной сборной для подготовки и проведения товарищеского матча с Аргентиной.

Поединок состоится в ночь на 28 сентября в Нью-Джерси (США), начало – в 2:00 по киевскому времени.

Напомним, что Перрис провел в составе сборной Ямайки шесть матчей, голами пока не отличался.