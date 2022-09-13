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Может сыграть против Месси. Легионер Динамо получил вызов в свою сборную
Ямайка проведет товарищеский поединок с Аргентиной
Фото: із відкритих джерел
Ямайский новичок "Динамо" Кахим Перрис вошел в число 22-х футболистов, вызванных в расположение национальной сборной для подготовки и проведения товарищеского матча с Аргентиной.
Поединок состоится в ночь на 28 сентября в Нью-Джерси (США), начало – в 2:00 по киевскому времени.
Напомним, что Перрис провел в составе сборной Ямайки шесть матчей, голами пока не отличался.
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Источник:ФК Динамо Київ
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