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По тонкому льду, или Равенство в нищете? Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ
Авторский обзор матчей чемпионата Украины
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Как на мой вкус, это был пока самый невыразительный, пресный и бледный тур в новом сезоне. Пожалуй, он выглядел приблизительно таким, каким поначалу, по известным причинам, ожидался весь чемпионат. Но ведь тур показался таковым лишь с четвертой попытки. Первый звоночек или исключение из правила?
- Колос – Металлист 1:0
- Шахтер – Черноморец 2:1
- Днепр-1 – Металлист 1925 3:0
- Рух – Заря 3:1
- Кривбасс – Верес 0:1
- Ворскла – Александрия 0:0
- Ингулец – Минай 1:2
- Динамо – Львов 1:0
Зрелищность. Исходя из суммы опасных моментов, матчи тура разошлись фифти-фифти. Лучше всех смотрелась игра "Днепра-1" с "Металлистом 1925". Получил мой зрительский зачет также поединок "Шахтера" с "Черноморцем".
Самой тоскливой ожидаемо вышла встреча "Кривбасса" с "Вересом". Лишь немногим привлекательнее, в сравнении с ней, был матч "Динамо" – "Львов".
Остальные, как говорят в Одессе, сэм-восэм. Хотя "Ингулец" с "Минаем" не попали в число скучнейших лишь благодаря ударной концовке.
Интрига. И с нею раньше всего покончил "Верес": гол Дахновского на 28-й минуте означал его победу без вариантов – единственный шанс "Кривбасса" имел место быть еще в дебюте игры. На четыре минуты больше понадобилось "Динамо", которое могло праздновать успех сразу после гола Буяльского – "Львов", угрожающий воротам соперника, мы в этот вечер так и не увидели.
В большинстве поединков для фактического выявления победителя понадобился час времени или немногим больше. На 60-й минуте Хахлев забил второй мяч "Миная", и эта фора стала непосильной задачей для "Ингульца". Двумя минутами позже Адамюк, удвоив преимущество "Днепра-1" в счете, "похоронил" надежды "Металлиста 1925". На этой же минуте Таллес установил окончательный счет матча "Рух" - "Заря", и гостям, по большому счету, ловить уже было нечего. А еще десять минут спустя Мякушко принес успех "Колосу" - в оставшееся время "Металлист" был уже не в состоянии возразить по существу вопроса.
Дольше всего интриговали зрителя две игры. Уже в компенсированное время Сефери мог вырвать победу над "Александрией" для "Ворсклы". И еще на пару минут позже, аккурат перед финальным свистком, нарисовался хэппи-энд для "Шахтера": Очеретько добыл для него два очка в придачу к третьему в поединке с "Черноморцем".
Обращаю ваше внимание на то, что первый из этих двух эпизодов вполне сойдет за полумомент, а во втором автору гола повезло. Тогда как во всех остальных случаях забитый мяч ставил точку задолго до финального свистка, и дальше было неинтересно.
Логика. Ее неслыханное торжество также косвенно свидетельствует не в пользу тура: уж слишком все было очевидно в большинстве матчей. "Шахтер", "Колос" и "Динамо" "наиграли" ровнехонько на свои 1:0, во встрече "Ворсклы" с "Александрией" на победителя не тянул никто, да и "Днепр-1", пожалуй, вполне был достоин крупного счета.
Тогда как преимущество "Руха" могло выражаться в более скромных цифрах, а "Ингулец" с "Минаем" и "Кривбасс" с "Вересом", по-хорошему, должны были разойтись миром.
Судейство. А здесь нам и вовсе не о чем было бы говорить, если бы не ВАР. Нет, его решение было верным: гол в ворота "Ворсклы" на 8-й минуте отменен справедливо. Слава Богу, этот эпизод случился именно в данном конкретном матче тура, и ни в каком другом. Но ведь когда-нибудь обязательно придет время, и подобный забитый мяч будет засчитан без шансов на "пересмотр дела".
Кому и зачем нужен видеоассистент арбитра в 12,5% игр от общего числа? Приобрели –значит, надо юзать? Как по мне, это дикость и нелепость, когда в одном поединке все рассматривается под микроскопом (кому-то случайно повезло с этим, или наоборот – как сейчас с "Александрией"), а в семи остальных все полностью отдано на откуп рефери. В чем смысл? Боюсь, что исключительно в поддержании формы кадров, обученных работе с ВАРом.
А как насчет справедливости результатов? Вот, Арановский – умница в этом туре, подсказал коллеге правильное решение. Но два тура назад ведь некому было ему самому подсказать – хотя бы посмотреть "кино" в двух случаях, когда не назначенные пенальти в ворота одной команды казались более очевидными, чем назначенный в ворота другой.
И дело отнюдь не в том, что единственным реально пострадавшим от судейства, с тех пор так и остается "Черноморец", а автор текста – одессит. В дальнейшем вы легко можете сами высчитать пропорцию случаев, когда реально пригодился ВАР, и тех, когда душа буквально вопила в его отсутствие. Дай Бог, чтобы не один к семи.
А еще говорят, семеро одного не ждут. За лигу обидно…
Везение. Вот этого добра было в достатке. Везунчик тура – однозначно "Александрия". Так же как неудачник – дебютировавший у ее соперника Кравец. На 4-й минуте он пробил в стойку ворот Билыка, а ровно через час – в перекладину. В этом смысле, можно говорить о том, что "Ворскла" была куда как ближе к трем очкам. А довольствовалась лишь одним.
Затем идет "Шахтер". Ведь гола Очеретько, спасшего для него победу, вполне могло и не быть – когда занавес действа уже опускался. Вот он, рикошет животоворящий, что делает.
И третьим баловнем Фортуны стал "Колос", чьи игроки вышли на поле в специальных юбилейных футболках. И юбиляра уважили: вместо гола в раздевалку, при 0:0, после удара Коркишко случилась перекладина.
Любопытно, что в последних двух случаях везло не просто сильнейшим – тем, кто в итоге возглавил турнирную таблицу. Насколько же тонок этот лед, по которому идет сегодня УПЛ!
Личности. Для меня самой заметной фигурой в туре стал Довбик – ярко выраженный лидер атаки "Днепра-1". Вторым назвал бы Мякушко – участника почти всех опасных моментов "Колоса". В тройку личностей тура нельзя не включить Таллеса – автора всех трех голов "Руха".
Также запомнились особо Михайличенко из "Шахтера" и днепрянин Адамюк. И, разумеется, участник обоих голов "Миная" Хахлев.
Из вратарей особенно впечатлил полтавчанин Ризнык с парой-тройкой приличных сэйвов.
Симпатии. Без вариантов, самая футбольная команда тура – "Днепр-1". После него назову "Шахтер" и "Колос": по сравнению с остальными, они больше соответствовали моему представлению об игре в футбол. И с этой точки зрения, заслужили лидерство.
Просто жалок в атаке был "Львов": ни одного момента. Практически то же самое могу сказать о "Кривбассе", чей единственный шанс на 8-й минуте пришел после подачи углового. Явно разочаровали также "Металлист 1925" и, пожалуй, "Ингулец".
В утешение своим землякам скажу, что "Черноморец", по моему мнению, в этом туре провел свой лучший, на данный момент, матч в сезоне. Все познается в сравнении: другие матчи были хуже. А с кем мы играли – вы помните.
Таблица. В лидирующей пятерке единственной командой, соответствующей этому статусу, смотрится пока "Днепр-1". Дело даже не в том, что только он не терял очков – в том, насколько уверенно он их набирал. А также в том, у кого именно их отбирал. Судите сами: двум соперникам команда Кучера нанесла единственное для них поражение в четырех турах, а третий – все еще действующий чемпион страны.
Для сравнения: "Шахтеру" пришлось буквально выгрызать все три свои победы. При том, что все его соперники нынче занимают место в нижней половине таблицы. Ну а о "калифах на полчаса" судить было бы очень преждевременно.
В середине таблица прогнозируемо срослась, и нижняя половина команд идет плотной группой. Тут, видимо, главный вопрос – как скоро выкарабкается наверх "Динамо".
Говоря о тройке аутсайдеров, замечу: тут явно на своем месте по игре смотрится "Кривбасс". "Ворскла", как по мне, совершенно не из этой оперы. Вдобавок ко всему, ей еще местами и не везет. "Львов", в принципе, безнадежным не назову. Да и сыграл он меньше других.
В целом, текущая табель о рангах УПЛ, конечно, будоражит воображение. С одним уточнением. Как бы мы в итоге не пришли к пресловутому равенству в нищете. Каким оно было пару лет назад в Первой лиге, когда все восхищались таблицей, а глядя на поле, лично я наблюдал разновидность тараканьих бегов. Напомню, оттуда пришли в "вышку" "Минай", "Рух" и "Ингулец". Потом в Европе, знаете ли, стыдно бывает.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Колос
|4
|3
|1
|0
|5-1
|+4
|10
|2
|Шахтер
|4
|3
|1
|0
|4-1
|+3
|10
|3
|СК Днепр-1
|3
|3
|0
|0
|8-0
|+8
|9
|4
|Заря
|4
|3
|0
|1
|10-8
|+2
|9
|5
|Верес
|4
|3
|0
|1
|4-3
|+1
|9
|6
|Металлист
|4
|2
|1
|1
|6-4
|+2
|7
|7
|ФК Александрия
|4
|2
|1
|1
|5-5
|0
|7
|8
|Металлист 1925
|4
|1
|2
|1
|3-5
|-2
|5
|9
|ФК Минай
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|10
|Рух
|4
|1
|0
|3
|4-6
|-2
|3
|11
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|3-6
|-3
|3
|12
|Ингулец
|4
|0
|2
|2
|4-6
|-2
|2
|13
|Черноморец
|4
|0
|2
|2
|2-4
|-2
|2
|14
|ФК Львов
|3
|0
|1
|2
|2-4
|-2
|1
|15
|Кривбасс
|4
|0
|1
|3
|0-3
|-3
|1
|16
|Ворскла
|4
|0
|1
|3
|4-8
|-4
|1
Анонсы. В следующем туре интересуют оба матча с участием лидеров, которые пройдут испытание Харьковом. Особенно игра "Металлиста" с "Шахтером".
Нужна третья вывеска? Вот щас, ей-богу, пальцем в небо: "Черноморец" - "Александрия". Аж самому интересно: есть у Юрича чуйка, или мимо кассы?
Остальные поединки не возбуждают. Это отнюдь не означает, что они непременно будут скучными. Доживем – увидим. И, мне кажется, хорошо, что будет пауза для сборной. Такое впечатление, что многим клубам она совсем не помешает. Именно после такого уныловатого тура. Глядишь, и с новыми силами рванут… Или нет?
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