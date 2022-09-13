По тонкому льду, или Равенство в нищете? Акценты зрителя на играх 4-го тура УПЛ

Как на мой вкус, это был пока самый невыразительный, пресный и бледный тур в новом сезоне. Пожалуй, он выглядел приблизительно таким, каким поначалу, по известным причинам, ожидался весь чемпионат. Но ведь тур показался таковым лишь с четвертой попытки. Первый звоночек или исключение из правила?

Колос – Металлист 1:0

Шахтер – Черноморец 2:1

Днепр-1 – Металлист 1925 3:0

Рух – Заря 3:1

Кривбасс – Верес 0:1

Ворскла – Александрия 0:0

Ингулец – Минай 1:2

Динамо – Львов 1:0

Зрелищность. Исходя из суммы опасных моментов, матчи тура разошлись фифти-фифти. Лучше всех смотрелась игра "Днепра-1" с "Металлистом 1925". Получил мой зрительский зачет также поединок "Шахтера" с "Черноморцем".

Самой тоскливой ожидаемо вышла встреча "Кривбасса" с "Вересом". Лишь немногим привлекательнее, в сравнении с ней, был матч "Динамо" – "Львов".

Остальные, как говорят в Одессе, сэм-восэм. Хотя "Ингулец" с "Минаем" не попали в число скучнейших лишь благодаря ударной концовке.

Интрига. И с нею раньше всего покончил "Верес": гол Дахновского на 28-й минуте означал его победу без вариантов – единственный шанс "Кривбасса" имел место быть еще в дебюте игры. На четыре минуты больше понадобилось "Динамо", которое могло праздновать успех сразу после гола Буяльского – "Львов", угрожающий воротам соперника, мы в этот вечер так и не увидели.

В большинстве поединков для фактического выявления победителя понадобился час времени или немногим больше. На 60-й минуте Хахлев забил второй мяч "Миная", и эта фора стала непосильной задачей для "Ингульца". Двумя минутами позже Адамюк, удвоив преимущество "Днепра-1" в счете, "похоронил" надежды "Металлиста 1925". На этой же минуте Таллес установил окончательный счет матча "Рух" - "Заря", и гостям, по большому счету, ловить уже было нечего. А еще десять минут спустя Мякушко принес успех "Колосу" - в оставшееся время "Металлист" был уже не в состоянии возразить по существу вопроса.

Дольше всего интриговали зрителя две игры. Уже в компенсированное время Сефери мог вырвать победу над "Александрией" для "Ворсклы". И еще на пару минут позже, аккурат перед финальным свистком, нарисовался хэппи-энд для "Шахтера": Очеретько добыл для него два очка в придачу к третьему в поединке с "Черноморцем".

Обращаю ваше внимание на то, что первый из этих двух эпизодов вполне сойдет за полумомент, а во втором автору гола повезло. Тогда как во всех остальных случаях забитый мяч ставил точку задолго до финального свистка, и дальше было неинтересно.

Логика. Ее неслыханное торжество также косвенно свидетельствует не в пользу тура: уж слишком все было очевидно в большинстве матчей. "Шахтер", "Колос" и "Динамо" "наиграли" ровнехонько на свои 1:0, во встрече "Ворсклы" с "Александрией" на победителя не тянул никто, да и "Днепр-1", пожалуй, вполне был достоин крупного счета.

Тогда как преимущество "Руха" могло выражаться в более скромных цифрах, а "Ингулец" с "Минаем" и "Кривбасс" с "Вересом", по-хорошему, должны были разойтись миром.

Судейство. А здесь нам и вовсе не о чем было бы говорить, если бы не ВАР. Нет, его решение было верным: гол в ворота "Ворсклы" на 8-й минуте отменен справедливо. Слава Богу, этот эпизод случился именно в данном конкретном матче тура, и ни в каком другом. Но ведь когда-нибудь обязательно придет время, и подобный забитый мяч будет засчитан без шансов на "пересмотр дела".

Кому и зачем нужен видеоассистент арбитра в 12,5% игр от общего числа? Приобрели –значит, надо юзать? Как по мне, это дикость и нелепость, когда в одном поединке все рассматривается под микроскопом (кому-то случайно повезло с этим, или наоборот – как сейчас с "Александрией"), а в семи остальных все полностью отдано на откуп рефери. В чем смысл? Боюсь, что исключительно в поддержании формы кадров, обученных работе с ВАРом.

А как насчет справедливости результатов? Вот, Арановский – умница в этом туре, подсказал коллеге правильное решение. Но два тура назад ведь некому было ему самому подсказать – хотя бы посмотреть "кино" в двух случаях, когда не назначенные пенальти в ворота одной команды казались более очевидными, чем назначенный в ворота другой.

И дело отнюдь не в том, что единственным реально пострадавшим от судейства, с тех пор так и остается "Черноморец", а автор текста – одессит. В дальнейшем вы легко можете сами высчитать пропорцию случаев, когда реально пригодился ВАР, и тех, когда душа буквально вопила в его отсутствие. Дай Бог, чтобы не один к семи.

А еще говорят, семеро одного не ждут. За лигу обидно…

Везение. Вот этого добра было в достатке. Везунчик тура – однозначно "Александрия". Так же как неудачник – дебютировавший у ее соперника Кравец. На 4-й минуте он пробил в стойку ворот Билыка, а ровно через час – в перекладину. В этом смысле, можно говорить о том, что "Ворскла" была куда как ближе к трем очкам. А довольствовалась лишь одним.

Затем идет "Шахтер". Ведь гола Очеретько, спасшего для него победу, вполне могло и не быть – когда занавес действа уже опускался. Вот он, рикошет животоворящий, что делает.

И третьим баловнем Фортуны стал "Колос", чьи игроки вышли на поле в специальных юбилейных футболках. И юбиляра уважили: вместо гола в раздевалку, при 0:0, после удара Коркишко случилась перекладина.

Любопытно, что в последних двух случаях везло не просто сильнейшим – тем, кто в итоге возглавил турнирную таблицу. Насколько же тонок этот лед, по которому идет сегодня УПЛ!

Личности. Для меня самой заметной фигурой в туре стал Довбик – ярко выраженный лидер атаки "Днепра-1". Вторым назвал бы Мякушко – участника почти всех опасных моментов "Колоса". В тройку личностей тура нельзя не включить Таллеса – автора всех трех голов "Руха".

Также запомнились особо Михайличенко из "Шахтера" и днепрянин Адамюк. И, разумеется, участник обоих голов "Миная" Хахлев.

Из вратарей особенно впечатлил полтавчанин Ризнык с парой-тройкой приличных сэйвов.

Симпатии. Без вариантов, самая футбольная команда тура – "Днепр-1". После него назову "Шахтер" и "Колос": по сравнению с остальными, они больше соответствовали моему представлению об игре в футбол. И с этой точки зрения, заслужили лидерство.

Просто жалок в атаке был "Львов": ни одного момента. Практически то же самое могу сказать о "Кривбассе", чей единственный шанс на 8-й минуте пришел после подачи углового. Явно разочаровали также "Металлист 1925" и, пожалуй, "Ингулец".

В утешение своим землякам скажу, что "Черноморец", по моему мнению, в этом туре провел свой лучший, на данный момент, матч в сезоне. Все познается в сравнении: другие матчи были хуже. А с кем мы играли – вы помните.

Таблица. В лидирующей пятерке единственной командой, соответствующей этому статусу, смотрится пока "Днепр-1". Дело даже не в том, что только он не терял очков – в том, насколько уверенно он их набирал. А также в том, у кого именно их отбирал. Судите сами: двум соперникам команда Кучера нанесла единственное для них поражение в четырех турах, а третий – все еще действующий чемпион страны.

Для сравнения: "Шахтеру" пришлось буквально выгрызать все три свои победы. При том, что все его соперники нынче занимают место в нижней половине таблицы. Ну а о "калифах на полчаса" судить было бы очень преждевременно.

В середине таблица прогнозируемо срослась, и нижняя половина команд идет плотной группой. Тут, видимо, главный вопрос – как скоро выкарабкается наверх "Динамо".

Говоря о тройке аутсайдеров, замечу: тут явно на своем месте по игре смотрится "Кривбасс". "Ворскла", как по мне, совершенно не из этой оперы. Вдобавок ко всему, ей еще местами и не везет. "Львов", в принципе, безнадежным не назову. Да и сыграл он меньше других.

В целом, текущая табель о рангах УПЛ, конечно, будоражит воображение. С одним уточнением. Как бы мы в итоге не пришли к пресловутому равенству в нищете. Каким оно было пару лет назад в Первой лиге, когда все восхищались таблицей, а глядя на поле, лично я наблюдал разновидность тараканьих бегов. Напомню, оттуда пришли в "вышку" "Минай", "Рух" и "Ингулец". Потом в Европе, знаете ли, стыдно бывает.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Колос 4 3 1 0 5-1 +4 10 2 Шахтер 4 3 1 0 4-1 +3 10 3 СК Днепр-1 3 3 0 0 8-0 +8 9 4 Заря 4 3 0 1 10-8 +2 9 5 Верес 4 3 0 1 4-3 +1 9 6 Металлист 4 2 1 1 6-4 +2 7 7 ФК Александрия 4 2 1 1 5-5 0 7 8 Металлист 1925 4 1 2 1 3-5 -2 5 9 ФК Минай 3 1 1 1 4-4 0 4 10 Рух 4 1 0 3 4-6 -2 3 11 Динамо 3 1 0 2 3-6 -3 3 12 Ингулец 4 0 2 2 4-6 -2 2 13 Черноморец 4 0 2 2 2-4 -2 2 14 ФК Львов 3 0 1 2 2-4 -2 1 15 Кривбасс 4 0 1 3 0-3 -3 1 16 Ворскла 4 0 1 3 4-8 -4 1

Анонсы. В следующем туре интересуют оба матча с участием лидеров, которые пройдут испытание Харьковом. Особенно игра "Металлиста" с "Шахтером".

Нужна третья вывеска? Вот щас, ей-богу, пальцем в небо: "Черноморец" - "Александрия". Аж самому интересно: есть у Юрича чуйка, или мимо кассы?

Остальные поединки не возбуждают. Это отнюдь не означает, что они непременно будут скучными. Доживем – увидим. И, мне кажется, хорошо, что будет пауза для сборной. Такое впечатление, что многим клубам она совсем не помешает. Именно после такого уныловатого тура. Глядишь, и с новыми силами рванут… Или нет?