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Бущан рассказал о сроках своего восстановления после травмы

Премьер-лига
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Голкипер "Динамо" перенес операцию в Барселоне

Бущан рассказал о сроках своего восстановления после травмы

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о ходе операции на колене, которую ему сделали в Барселоне.

– Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась перерастянутой, но уцелела. Да, накопилось много жидкости, но это не критично.

– Что говорят врачи?

– Восстанавливаться – минимум полтора месяца. Скоро полечу к команде и вместе с ней вернусь в Киев, – сказав Бущан в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, вратарь сборной Украины получил травму в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
ТаТоТаке

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