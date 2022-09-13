Бущан рассказал о сроках своего восстановления после травмы

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан рассказал о ходе операции на колене, которую ему сделали в Барселоне.

– Самочувствие – более-менее. По факту вышла золотая середина. Ранее уже оперировавшийся мениск по сути сохранили, вырезав половину. Передняя крестообразная связка оказалась перерастянутой, но уцелела. Да, накопилось много жидкости, но это не критично.

– Что говорят врачи?

– Восстанавливаться – минимум полтора месяца. Скоро полечу к команде и вместе с ней вернусь в Киев, – сказав Бущан в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, вратарь сборной Украины получил травму в матче первого тура группового раунда Лиги Европы с "Фенербахче" (1:2).