Премьер-лига
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Колоссальная УПЛ! За какие медали сразятся Динамо и Шахтер в этом сезоне?
Аналитика от Кости Фолстена
Скріншот з відео
В Украине, вместе с орками в Изюме, завершился 4 тур Премьер-Лиги! Он был полон невероятных матчей и результатов, поэтому пропустить такое зрелище будет огромной ошибкой в вашей жизни.
В новом видео от Кости Фолстена вы увидите голы и обзор каждого матча, поймете, какие проблемы у "Динамо", "Зари" и "Шахтера". Удивитесь "Колосу" и будете поражены формой "Днепра-1"! Скорее клацайте на видео и находите обзор на матч вашей любимой команды!
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2022 в 17:44
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