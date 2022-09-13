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Колоссальная УПЛ! За какие медали сразятся Динамо и Шахтер в этом сезоне?

Премьер-лига
(3 голосов)

Аналитика от Кости Фолстена

Колоссальная УПЛ! За какие медали сразятся Динамо и Шахтер в этом сезоне?

Скріншот з відео

UA-Футбол
Новина українською

В Украине, вместе с орками в Изюме, завершился 4 тур Премьер-Лиги! Он был полон невероятных матчей и результатов, поэтому пропустить такое зрелище будет огромной ошибкой в ​​вашей жизни.

В новом видео от Кости Фолстена вы увидите голы и обзор каждого матча, поймете, какие проблемы у "Динамо", "Зари" и "Шахтера". Удивитесь "Колосу" и будете поражены формой "Днепра-1"! Скорее клацайте на видео и находите обзор на матч вашей любимой команды!

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В статье: Фолстен
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
13.09.2022 в 17:44
за бронзу ДК-ШД СЕРЕБРО
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