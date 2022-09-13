УПЛ утвердила дату и время начала перенесенного матча 1-го тура Минай - Львов

УПЛ назначила дату и время проведения перенесенного матча 1-го тура между "Минаем" и "Львовом".

Поединок состоится 25 сентября, начало матча – в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, что команды должны были провести встречу 24 сентября, но в УПЛ отложили игру по просьбе львовян, которые тогда еще находились под трансферным баном.

На данный момент "Минай" в турнирной таблице занимает 9 место, имея 4 очка. "Львов" идет 14-м, набрав один балл.