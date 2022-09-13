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УПЛ утвердила дату и время начала перенесенного матча 1-го тура Минай - Львов
Поединок состоится 25 сентября
pfclviv.com
Поединок состоится 25 сентября, начало матча – в 13:00 по киевскому времени.
Напомним, что команды должны были провести встречу 24 сентября, но в УПЛ отложили игру по просьбе львовян, которые тогда еще находились под трансферным баном.
На данный момент "Минай" в турнирной таблице занимает 9 место, имея 4 очка. "Львов" идет 14-м, набрав один балл.
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Источник:УПЛ
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