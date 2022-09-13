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Сабо: В Шахтер влили свежую кровь - Динамо истощено, все тянут те же

Премьер-лига
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Йожеф Йожефович высказал свое мнение

Сабо: В Шахтер влили свежую кровь - Динамо истощено, все тянут те же

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказался о неудачном старте киевлян в нынешнем сезоне.

"В чем преимущество "Шахтера" и причина его успехов на старте сезона? "Горнякам" не пришлось проходить квалификацию Лиги чемпионов, в отличие от "Динамо". Йовичевич спокойно готовил команду к чемпионату Украины и еврокубку. К тому же, в "Шахтер" влита свежая кровь – пришел целый ряд хороших футболистов, те же Тейлор, Михайличенко, Зубков, Швед, Петряк. Поможет "горнякам" вскоре и Тотовицкий. Отсюда и результат матча с "РБ Лейпциг", и хорошая перспектива в поединке с "Селтиком".

Что касается "Динамо", то оно истощено – физически и психологически. Играют одни и те же. У киевлян наблюдается ощутимый спад и когда они из него выйдут, неизвестно. К тому же травмы преследуют "бело-синих". Трудно будет даже против кипрского АЕКа", – отметил Сабо.

Напомним, что в этом сезоне "Динамо" обновило антирекорд по количеству поражений подряд.

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В статье: Йожеф Сабо Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
FootBoom

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