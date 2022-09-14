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Верес сыграет матч 5-го тура на своем реконструированном стадионе в Ровно

Премьер-лига
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Впервые после 5-летнего перерыва

Верес сыграет матч 5-го тура на своем реконструированном стадионе в Ровно

Фото: nkveres.com

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Матч пятого тура чемпионата Украины "Верес" - "Рух" - состоится на стадионе Авангард в Ровно, сообщает пресс-служба ровенчан. Это первый поединок красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.

В последний раз на Авангарде в Ровно "Верес" сыграл 27-го мая 2017 года. В матче чемпионата Первой лиги ровенчане разошлись миром с Черкасским "Днепром" - 0:0.

Базовая дата 5-го тура – ​​1 октября. Точная дата и время начала поединка станут известны позже. Согласно требованиям безопасности эта игра пройдет без зрителей на трибунах.

В настоящее время "Верес" с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.

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В статье: Верес (Ровно)
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Источник:
НК Верес

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