Верес сыграет матч 5-го тура на своем реконструированном стадионе в Ровно

Матч пятого тура чемпионата Украины "Верес" - "Рух" - состоится на стадионе Авангард в Ровно, сообщает пресс-служба ровенчан. Это первый поединок красно-черных на домашней арене после более чем пятилетнего перерыва, связанного с реконструкцией стадиона.

В последний раз на Авангарде в Ровно "Верес" сыграл 27-го мая 2017 года. В матче чемпионата Первой лиги ровенчане разошлись миром с Черкасским "Днепром" - 0:0.

Базовая дата 5-го тура – ​​1 октября. Точная дата и время начала поединка станут известны позже. Согласно требованиям безопасности эта игра пройдет без зрителей на трибунах.

В настоящее время "Верес" с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата.