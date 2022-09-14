  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Столицу не покорил. Экс-лидер Александрии вернулся в команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Столицу не покорил. Экс-лидер Александрии вернулся в команду

Премьер-лига
(2 голосов)

Ковалец вновь будет играть за горожан

Столицу не покорил. Экс-лидер Александрии вернулся в команду

Фото: ФК Александрия

Новина українською

29-летний полузащитник Кирилл Ковалец подписал контракт с "Александрией", за которую он выступал ранее.

Соглашение игрока будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщает пресс-служба "горожан".

Последние четыре сезона Ковалец выступал за "Александрию", а летом находился на просмотре в киевском "Динамо". Всего за александрийскую команду он провел 88 матчей и забил 14 мячей. Ранее он также защищал цвета одесского "Черноморца" и киевской "Оболони".

В СМИ была информация, что украинцем интересовались польская "Легия" и швейцарские "Базель" и "Цюрих".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кирилл Ковалец ФК Александрия
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Олександрія

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде