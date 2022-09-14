Столицу не покорил. Экс-лидер Александрии вернулся в команду

29-летний полузащитник Кирилл Ковалец подписал контракт с "Александрией", за которую он выступал ранее.

Соглашение игрока будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщает пресс-служба "горожан".

Последние четыре сезона Ковалец выступал за "Александрию", а летом находился на просмотре в киевском "Динамо". Всего за александрийскую команду он провел 88 матчей и забил 14 мячей. Ранее он также защищал цвета одесского "Черноморца" и киевской "Оболони".

В СМИ была информация, что украинцем интересовались польская "Легия" и швейцарские "Базель" и "Цюрих".