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Столицу не покорил. Экс-лидер Александрии вернулся в команду
Ковалец вновь будет играть за горожан
Фото: ФК Александрия
29-летний полузащитник Кирилл Ковалец подписал контракт с "Александрией", за которую он выступал ранее.
Соглашение игрока будет действовать до 31 мая 2024 года, сообщает пресс-служба "горожан".
Последние четыре сезона Ковалец выступал за "Александрию", а летом находился на просмотре в киевском "Динамо". Всего за александрийскую команду он провел 88 матчей и забил 14 мячей. Ранее он также защищал цвета одесского "Черноморца" и киевской "Оболони".
В СМИ была информация, что украинцем интересовались польская "Легия" и швейцарские "Базель" и "Цюрих".
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