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Бущан: Новости с фронта прибавляют сил

Премьер-лига
(1 голосов)

Голкипер "Динамо" успешно перенёс операцию

Бущан: Новости с фронта прибавляют сил

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию и поблагодарил всех за поддержку.

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова!

Отдельно благодарю ВСУ, ТРО и всех, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил. Завтра вместе болеем за "Динамо". Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят", - написал Бущан в своем Instagram.

Напомним, что срок восстановления 28-летнего кипера займет как минимум полтора месяца.

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В статье: Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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bato75
14.09.2022 в 16:58
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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