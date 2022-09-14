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Бущан: Новости с фронта прибавляют сил
Голкипер "Динамо" успешно перенёс операцию
Фото: ФК Динамо Київ
Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию и поблагодарил всех за поддержку.
"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова!
Отдельно благодарю ВСУ, ТРО и всех, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил. Завтра вместе болеем за "Динамо". Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят", - написал Бущан в своем Instagram.
Напомним, что срок восстановления 28-летнего кипера займет как минимум полтора месяца.
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