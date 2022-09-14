Бущан: Новости с фронта прибавляют сил

Голкипер "Динамо" и сборной Украины Георгий Бущан перенес операцию и поблагодарил всех за поддержку.

"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен пытаться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этим мнением проснулся после операции. Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова!

Отдельно благодарю ВСУ, ТРО и всех, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже прибавляют сил. Завтра вместе болеем за "Динамо". Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят", - написал Бущан в своем Instagram.