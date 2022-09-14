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Цыганков интересен трем клубам АПЛ и двум из Бундеслиги

Премьер-лига
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Контракт с Динамо заканчивается летом

Цыганков интересен трем клубам АПЛ и двум из Бундеслиги

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков находится в сфере интересов целого ряда европейских клубов.

Как сообщает издание Jeunesfooteux, летом 2023 года игрока хотели бы подписать дортмундская "Боруссия", "РБ Лейпциг", "Ньюкасл", "Вулверхэмптон" и "Вест Хэм".

Все дело в том, что летом у 24-летнего Цыганкова заканчивается контракт с киевлянами, и клубы присматриваются к варианту подписания игрока на правах свободного агента, а также невысокой заработной платой и универсальностью.

Напомним, что Цыганков в нынешнем сезоне провел за "Динамо" во всех турнирах 6 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Динамо (Киев) Вулверхэмптон Ньюкасл РБ Лейпциг Виктор Цыганков Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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