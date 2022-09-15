Динамо представило три новых комплекта формы на сезон

Киевское "Динамо" и технический партнер клуба New Balance представили новую формы команды на сезон 2022/23.

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Домашняя экипировка представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон клуба, флаг Украины, логотип производителя и надпись FCDK на обратной стороне.

Диагональная полоса, расположенная вдоль всей футболки, — это дань истории и традициям клуба. Именно в форме с синей полосой футболисты "Динамо" Киев выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году, начав новую эру в советском футболе – эру киевского "Динамо".

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева. Искусство граффити – это современное выражение и отражение культурного разнообразия. Использование на форме элементов, присущих этому виду уличного искусства, отдает должное Киеву и символизирует единство команды с городом и фанатами.

Третий комплект формы выполнен преимущественно в желтом цвете с добавлением синих элементов – на рукавах футболки размещены синие вставки, а горловина дополнена синей полоской. На передней части футболки изображена аббревиатура FCDK в виде больших графических букв, расположенных вертикально. Шорты и гетры, в свою очередь, декорированы боковыми голубыми полосками. Использование в третьем комплекте формы желто-голубых цветов имеет особое значение. Это символизирует единение украинцев в их стремлении к победе.

Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.

Фото: fcdynamo.com