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Динамо представило три новых комплекта формы на сезон

Премьер-лига
(2 голосов)

Выглядит стильно

Динамо представило три новых комплекта формы на сезон

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Киевское "Динамо" и технический партнер клуба New Balance представили новую формы команды на сезон 2022/23.

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Домашняя экипировка представлена ​​в бело-голубых цветах, включая круглый вырез, шеврон клуба, флаг Украины, логотип производителя и надпись FCDK на обратной стороне.

Диагональная полоса, расположенная вдоль всей футболки, — это дань истории и традициям клуба. Именно в форме с синей полосой футболисты "Динамо" Киев выиграли свой первый титул чемпиона СССР в 1961 году, начав новую эру в советском футболе – эру киевского "Динамо".

Динамо представило три новых комплекта формы на сезон - изображение 1

Выездная форма также отличается уникальным дизайном и выполнена в сине-голубых цветах. Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева. Искусство граффити – это современное выражение и отражение культурного разнообразия. Использование на форме элементов, присущих этому виду уличного искусства, отдает должное Киеву и символизирует единство команды с городом и фанатами.

Динамо представило три новых комплекта формы на сезон - изображение 2

Третий комплект формы выполнен преимущественно в желтом цвете с добавлением синих элементов – на рукавах футболки размещены синие вставки, а горловина дополнена синей полоской. На передней части футболки изображена аббревиатура FCDK в виде больших графических букв, расположенных вертикально. Шорты и гетры, в свою очередь, декорированы боковыми голубыми полосками. Использование в третьем комплекте формы желто-голубых цветов имеет особое значение. Это символизирует единение украинцев в их стремлении к победе.

Динамо представило три новых комплекта формы на сезон - изображение 3

Новый волнистый дизайн также представлен во вратарских комплектах формы, выполненных в черном и зеленом цветах, а третий комплект в желтом.

Фото: fcdynamo.com

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
fcdynamo.com

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2022 в 12:27
Біла лише норм, інше не дуже....
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gulfstream
15.09.2022 в 12:09
Класна форма, як для середняка УПЛ, іншим треба брати приклад.
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alex 66 (Кременчук)
15.09.2022 в 11:43
Біла форма це повний кізяк....ну взяли б таку як синя , на який біс тут ця гальмівна стрічка на пузі
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Gallardo (Krivbass) (Krivoy Rog)
15.09.2022 в 11:10
Что-то дизайнеры вообще потерялись во вкусах. С каждым годом у них только ужаснее получается. То какие-то две полосы, то какие-то кляксы. И зачем вообще обязательно каждый год нужно что-то менять, если было и так все хорошо!? Раскраску мячей тоже стали уродовать, хотя до недавнего времени у них довольно неплохо получалось. Уже боюсь представить что будет в следующем сезоне
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