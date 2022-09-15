Шапаренко перенес операцию и пропустит 6 месяцев

Полузащитник " Динамо " Николай Шапаренко, который получил травму в матче против турецкого "Фенербахче", и у которого врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, перенес операцию.

Операция была сделана в Барселоне, она прошла успешно. В ближайшие несколько дней динамовец еще проведет в больнице, а со временем начнет восстановление.

По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Николай передает поздравления партнерам по команде и болельщикам. После операции он записал обращение прямо из своей больничной палаты, в котором поддержал ребят из команды перед матчем с АЕКом.