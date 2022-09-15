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Шапаренко перенес операцию и пропустит 6 месяцев

Премьер-лига
(1 голосов)

Кресты - это серьезно

Шапаренко перенес операцию и пропустит 6 месяцев

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, который получил травму в матче против турецкого "Фенербахче", и у которого врачи диагностировали разрыв передней крестообразной связки коленного сустава, перенес операцию.

Операция была сделана в Барселоне, она прошла успешно. В ближайшие несколько дней динамовец еще проведет в больнице, а со временем начнет восстановление.

По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.

Николай передает поздравления партнерам по команде и болельщикам. После операции он записал обращение прямо из своей больничной палаты, в котором поддержал ребят из команды перед матчем с АЕКом.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко
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Источник:
ФК Динамо

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