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Шапаренко перенес операцию и пропустит 6 месяцев
Кресты - это серьезно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "
Операция была сделана в Барселоне, она прошла успешно. В ближайшие несколько дней динамовец еще проведет в больнице, а со временем начнет восстановление.
По предварительным прогнозам врачей Шапаренко проведет вне игры около шести месяцев.
Николай передает поздравления партнерам по команде и болельщикам. После операции он записал обращение прямо из своей больничной палаты, в котором поддержал ребят из команды перед матчем с АЕКом.
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