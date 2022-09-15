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СМИ: Ньюкасл заинтересовался Мудриком

Премьер-лига
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(1 голосов)

Михаил здорово начал сезон

СМИ: Ньюкасл заинтересовался Мудриком

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

"Ньюкасл" стал очередным клубом, который заинтересовался вингером "Шахтера" Михаилом Мудриком. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб считает трансфер 21-летнего украинца одной из своих целей.

Ранее ходили слухи о заинтересованности к футболисту со стороны "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала".

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако горняки за последние дни летнего трансферного окна якобы требовали за него более 50 миллионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ньюкасл Михаил Мудрик
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Источник:
Football Insider

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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
15.09.2022 в 22:00
Не пишіть такі новини! Це не новини!
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