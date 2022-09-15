СМИ: Ньюкасл заинтересовался Мудриком

"Ньюкасл" стал очередным клубом, который заинтересовался вингером " Шахтера " Михаилом Мудриком. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, клуб считает трансфер 21-летнего украинца одной из своих целей.

Ранее ходили слухи о заинтересованности к футболисту со стороны "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала".

Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако горняки за последние дни летнего трансферного окна якобы требовали за него более 50 миллионов.