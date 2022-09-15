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СМИ: Ньюкасл заинтересовался Мудриком
Михаил здорово начал сезон
Фото: ФК Шахтер Донецк
"Ньюкасл" стал очередным клубом, который заинтересовался вингером "
По информации источника, клуб считает трансфер 21-летнего украинца одной из своих целей.
Ранее ходили слухи о заинтересованности к футболисту со стороны "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала".
Напомним, что в текущем сезоне Мудрик провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако горняки за последние дни летнего трансферного окна якобы требовали за него более 50 миллионов.
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