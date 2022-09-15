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Бурбас: Гусев конфликтовал с Луческу и был близок к потере должности
Однако все, в итоге, разрешилось миром
Фото: ФК Динамо Киев
В тренерском штабе "
По информации источника, румынский специалист даже отстранил своего помощника от тренировок команды на несколько дней.
Гусев был близок к потере своей должности, однако ситуация впоследствии наладилась.
Бурбас говорит, что украинец признал свою вину, а также по поводу инцидента с Луческу разговаривал президент клуба Игорь Суркис.
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