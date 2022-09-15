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Бурбас: Гусев конфликтовал с Луческу и был близок к потере должности

Премьер-лига
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(1 голосов)

Однако все, в итоге, разрешилось миром

Бурбас: Гусев конфликтовал с Луческу и был близок к потере должности

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

В тренерском штабе "Динамо" возник конфликт между Мирчей Луческу и его ассистентом Олегом Гусевым. Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, случилось это на прошлой неделе.

По информации источника, румынский специалист даже отстранил своего помощника от тренировок команды на несколько дней.

Гусев был близок к потере своей должности, однако ситуация впоследствии наладилась.

Бурбас говорит, что украинец признал свою вину, а также по поводу инцидента с Луческу разговаривал президент клуба Игорь Суркис.

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В статье: Мирча Луческу Олег Гусев Динамо (Киев) Игорь Бурбас
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Источник:
ЧИСТИЙ ПІДКАсТ

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Комментарии (2)
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pvgsdid@ua.fm (Павлоград)
15.09.2022 в 22:01
Когда эта бурбасятина перестанет пукать в воду за бабло?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.09.2022 в 21:37
а что на своём ютуб-канале "фуа-гра" говорит сам гусев?
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