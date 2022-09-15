Бурбас: Гусев конфликтовал с Луческу и был близок к потере должности

В тренерском штабе " Динамо " возник конфликт между Мирчей Луческу и его ассистентом Олегом Гусевым. Как сообщает украинский журналист Игорь Бурбас, случилось это на прошлой неделе.

По информации источника, румынский специалист даже отстранил своего помощника от тренировок команды на несколько дней.

Гусев был близок к потере своей должности, однако ситуация впоследствии наладилась.

Бурбас говорит, что украинец признал свою вину, а также по поводу инцидента с Луческу разговаривал президент клуба Игорь Суркис.