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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лучшие бразильцы УПЛ. Что с ними произошло? – Видео

Премьер-лига
(2 голосов)

Фермер, геймер, ресторатор! Что произошло с лучшими бразильцами в истории УПЛ? 

Лучшие бразильцы УПЛ. Что с ними произошло? – Видео

Новина українською

Бразильские футболисты всегда играли большую роль в Украинской Премьер-Лиге. Каждый из них приносил большое количество эмоций во время матча каждому болельщику, кто хороших, а кто не очень.

В своем новом видео Костя Фолстен рассказывает о последних, то есть о лучших бразильцах в истории УПЛ. Быстро жмите на видео и ностальгируйте. Приятного просмотра!

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В статье: УПЛ
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