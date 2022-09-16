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Лучшие бразильцы УПЛ. Что с ними произошло? – Видео
Фермер, геймер, ресторатор! Что произошло с лучшими бразильцами в истории УПЛ?
Бразильские футболисты всегда играли большую роль в Украинской Премьер-Лиге. Каждый из них приносил большое количество эмоций во время матча каждому болельщику, кто хороших, а кто не очень.
В своем новом видео Костя Фолстен рассказывает о последних, то есть о лучших бразильцах в истории УПЛ. Быстро жмите на видео и ностальгируйте. Приятного просмотра!
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