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Динамо летом интересовалось двумя атакерами из чемпионата Польши
Но, не сложилось
Фото: ФК Динамо Киев
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Как сообщает польское издание TVP Sport, в фокусе внимания киевского клуба были 29-летний форвард "Леха" Микаэль Исхак и 28-летний центральный атакующий полузащитник "Ракува" Иви Лопес.
Отмечается, что с Лопесом у "Динамо" не сложилось из-за высокой цены, которую хотел получить за него "Ракув", а это порядка 4, 5 млн евро.
А вот в ситуации с Исхаком до реальных переговоров дело даже не дошло, будучи прерванным на стадии предварительных контактов.
Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 22 сентября, однако заявить потенциальных новобранцев "Динамо" на еврокубки не сможет до зимней паузы.
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