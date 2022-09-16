Динамо летом интересовалось двумя атакерами из чемпионата Польши

" Динамо " этим летом активно интересовалось некоторыми игроками из чемпионата Польши.

Как сообщает польское издание TVP Sport, в фокусе внимания киевского клуба были 29-летний форвард "Леха" Микаэль Исхак и 28-летний центральный атакующий полузащитник "Ракува" Иви Лопес.

Отмечается, что с Лопесом у "Динамо" не сложилось из-за высокой цены, которую хотел получить за него "Ракув", а это порядка 4, 5 млн евро.

А вот в ситуации с Исхаком до реальных переговоров дело даже не дошло, будучи прерванным на стадии предварительных контактов.

Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 22 сентября, однако заявить потенциальных новобранцев "Динамо" на еврокубки не сможет до зимней паузы.