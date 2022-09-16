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Динамо летом интересовалось двумя атакерами из чемпионата Польши

Премьер-лига
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(1 голосов)

Но, не сложилось

Динамо летом интересовалось двумя атакерами из чемпионата Польши

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

"Динамо" этим летом активно интересовалось некоторыми игроками из чемпионата Польши.

Как сообщает польское издание TVP Sport, в фокусе внимания киевского клуба были 29-летний форвард "Леха" Микаэль Исхак и 28-летний центральный атакующий полузащитник "Ракува" Иви Лопес.

Отмечается, что с Лопесом у "Динамо" не сложилось из-за высокой цены, которую хотел получить за него "Ракув", а это порядка 4, 5 млн евро.

А вот в ситуации с Исхаком до реальных переговоров дело даже не дошло, будучи прерванным на стадии предварительных контактов.

Напомним, что трансферное окно в Украине закрывается 22 сентября, однако заявить потенциальных новобранцев "Динамо" на еврокубки не сможет до зимней паузы.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
TVP Sport

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.09.2022 в 20:32
таких у нас полно--берёте хлам потом не знаете что с ними делать
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