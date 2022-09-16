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СМИ: Мудриком заинтересовался чемпион Италии
Очередной претендент
Фото: ФК Шахтер Донецк
На вингера "
Как сообщает Todofichajes, игроком заинтересовался "Милан".
Издание отмечает, что интерес чемпиона Италии к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты "Шахтера".
Ранее сообщалось о том, что
Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы, "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.
В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.
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