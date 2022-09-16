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СМИ: Мудриком заинтересовался чемпион Италии

Премьер-лига
(1 голосов)

Очередной претендент

СМИ: Мудриком заинтересовался чемпион Италии

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

На вингера "Шахтера" Михаила Мудрика появился еще один претендент среди европейских топ-клубов.

Как сообщает Todofichajes, игроком заинтересовался "Милан".

Издание отмечает, что интерес чемпиона Италии к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты "Шахтера".

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал".

Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы, "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.

В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Милан Михаил Мудрик
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Источник:
Todofichajes

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Комментарии (3)
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alex 66 (Кременчук)
16.09.2022 в 22:36
Тільки АПЛ підійде йому, чомусь я так вважаю
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Artemanat (Кривой Рог)
16.09.2022 в 22:33
Хіба що продадуть Леао і візьмуть Мудрика на заміну
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
16.09.2022 в 22:27
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