СМИ: Мудриком заинтересовался чемпион Италии

На вингера " Шахтера " Михаила Мудрика появился еще один претендент среди европейских топ-клубов.

Как сообщает Todofichajes, игроком заинтересовался "Милан".

Издание отмечает, что интерес чемпиона Италии к Мудрику вполне конкретный, но пока не известно, смогут ли они удовлетворить финансовые аппетиты "Шахтера".

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал" .

Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы, "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала". Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.

В текущем сезоне украинский вингер провел 5 матчей, в которых отличился 2 голами и 3 ассистами.