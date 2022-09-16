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WBC Ультрас Динамо: Без побед или без суркисов? Без суркисов!

Премьер-лига
(1 голосов)

Фанаты Динамо снова выступили против руководства клуба

WBC Ультрас Динамо: Без побед или без суркисов? Без суркисов!

фото - Олександр Приходько

Новина українською

Фанатская группировка "Динамо" WBC Ультрас сделала очередное заявление, в котором фанаты в очередной раз подвергли резкой критике президента клуба Игоря Суркиса и его брата, экс-президента "Динамо" Григория Суркиса.

"Новая форма ФК "Динамо" Киев сезона 22/23 – это символ единства футболистов и фанатов клуба. Мы все боремся за единое… Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева. Использование на форме элементов, присущих этому виду уличного искусства, отдает должное Киеву и символизирует единство команды с городом и фанатами", — сейчас у нас нет возможности рисовать граффити, поэтому рисуем на снарядах.

Мы правильно понимаем, что клуб решил, что между ним и фанатами есть какое-то единство? В прошлом году главный тренер клуба утверждал, что фанаты, приехавшие на выезд в Тернополь – это не "Динамо". А сейчас клуб заявляет о нашем с ним единстве. С 2014 года фанаты "Динамо" Киев борются за независимость Украины с российской федерацией, чьи интересы здесь годами отстаивает один из владельцев клуба. О каком единстве идет речь?!

На наш взгляд, нынешнее "Динамо", к сожалению, превратилось в пристанище для откровенных врагов Украины, промосковских коллаборантов вроде разных суркисов, львочкиных, пузановых и других негодяев, спокойно посещающих матчи легендарного клуба из самого сердца Великой Страны.

Если до сих пор есть те, кто не понимает наш посыл, то объясним на примере сегодняшнего тренда:

Без еврокубков или суркисов? Без суркисов!

Без побед или суркисов? Без суркисов!

Без трофеев или суркисов? Без суркисов!

И непременно настанет время, когда мы снова увидим наше Динамо на высших ступенях пьедестала… и БЕЗ суркисов!" – говорится в заявлении.

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В статье: Игорь Суркис Григорий Суркис Динамо (Киев)
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
17.09.2022 в 00:58
Вот кого я уважаю в дырявом королевстве так это ультрас. Но нужно парни действовать еще напористее и мощнее! Я с 2014 года призываю болельщиков динамо требовать отставку суркиса, президента, который в годы войны поддерживает агрессора путина. Нынешнее динамо суркисов нужно расформировать и создать новое. И пусть оно пройдет долгий путь, как Металлист со второй лиги, но это будет совершенно другое динамо, чистое, беспорочное, не содержащее касапских примесей. И за такое динамо не стыдно будет болеть всем украинцам.
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Spokoyno (Київ)
16.09.2022 в 23:06
Не тільки "Політика мистецтво можливого!" Так братку Су... ще ті су... та нещадно ПІАРяться на Динамо, яке головні досягнення мало до них! Проте на жаль нікому більш достойному та багатенькому НЕ кортить перекупити Динамо! Може спустимось на землю? Це як в мене прохудились чоботи та що їх одразу на смітник! А де гарантія, що я знайду не "китайську підробку", яка не витримає першу ж калюжу? А скільки це буде коштувати! Може будемо міркувати про більш реальні варіанти... Чи варто розглядати варіант Динамо-1... Так під нього потрібен теж не менш грошовитий і головне більш порядний та продвинутий в футбольному менеджменті.
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