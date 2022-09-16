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WBC Ультрас Динамо: Без побед или без суркисов? Без суркисов!
Фанаты Динамо снова выступили против руководства клуба
фото - Олександр Приходько
Фанатская группировка "
"Новая форма ФК "Динамо" Киев сезона 22/23 – это символ единства футболистов и фанатов клуба. Мы все боремся за единое… Вдохновением при создании домашней и выездной формы стало одно из направлений уличной культуры, а именно граффити, нарисованные фанатами клуба в разных уголках Киева. Использование на форме элементов, присущих этому виду уличного искусства, отдает должное Киеву и символизирует единство команды с городом и фанатами", — сейчас у нас нет возможности рисовать граффити, поэтому рисуем на снарядах.
Мы правильно понимаем, что клуб решил, что между ним и фанатами есть какое-то единство? В прошлом году главный тренер клуба утверждал, что фанаты, приехавшие на выезд в Тернополь – это не "Динамо". А сейчас клуб заявляет о нашем с ним единстве. С 2014 года фанаты "Динамо" Киев борются за независимость Украины с российской федерацией, чьи интересы здесь годами отстаивает один из владельцев клуба. О каком единстве идет речь?!
На наш взгляд, нынешнее "Динамо", к сожалению, превратилось в пристанище для откровенных врагов Украины, промосковских коллаборантов вроде разных суркисов, львочкиных, пузановых и других негодяев, спокойно посещающих матчи легендарного клуба из самого сердца Великой Страны.
Если до сих пор есть те, кто не понимает наш посыл, то объясним на примере сегодняшнего тренда:
Без еврокубков или суркисов? Без суркисов!
Без побед или суркисов? Без суркисов!
Без трофеев или суркисов? Без суркисов!
И непременно настанет время, когда мы снова увидим наше Динамо на высших ступенях пьедестала… и БЕЗ суркисов!" – говорится в заявлении.
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