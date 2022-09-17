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Альтернатива Назарине. Шахтер может подписать 20-летнего хавбека из Аргентины
Он уже успел сыграть за олимпийскую сборную
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Летом донецкий "Шахтер" искал варианты усиления центра поля, однако не сумел договориться о переходе Егора Назарины. Однако поиски еще не закончены.
Как стало известно UA-Футбол, "горняки" все еще намеренны укрепить центр поля. Сейчас в клубе следят за 20-летним аргентинцем Сантьяго Хессе.
Полузащитник выступает за местный клуб "Уракан", и его контракт истекает в декабре 2022-го года. Портал TransferMarkt оценивает Хессе в четыре миллиона евро.
В текущем сезоне Сантьяго в сумме отыграл за "Уракан" 30 поединков, в которых забил один мяч, а также отдал три голевые передачи. Помимо этого на счету хавбека один поединок в составе олимпийской сборной Аргентины
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