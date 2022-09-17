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Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так
Чуть преувеличены слухи
nkveres.com
Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ситуацию с зарплатами в команде:
“Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 тисяч гривен. Но не у всех по 30 тысяч гривен.
У нас есть и нормальные, высокие зарплаты. У некоторых игроков.
Зарплаты разные. Они все равно не супервысокие, но не только по 30 000 гривен”, – сказал Надеин.
Напомним, что ранее журналист Сергей Болотников рассказал, что у игроков "Вереса" зарплаты по 30 тысяч гривен, а премии за победу могут достигать 70 000 гривен.
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