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Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так

Премьер-лига
(1 голосов)

Чуть преувеличены слухи

Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так

nkveres.com

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Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ситуацию с зарплатами в команде:

“Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 тисяч гривен. Но не у всех по 30 тысяч гривен.

У нас есть и нормальные, высокие зарплаты. У некоторых игроков.

Зарплаты разные. Они все равно не супервысокие, но не только по 30 000 гривен”, – сказал Надеин.

Напомним, что ранее журналист Сергей Болотников рассказал, что у игроков "Вереса" зарплаты по 30 тысяч гривен, а премии за победу могут достигать 70 000 гривен.

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В статье: Верес (Ровно) Сергей Болотников Иван Надеин
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