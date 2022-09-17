Президент Вереса: Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 000 гривен. Но это не так

Президент ровенского "Вереса" Иван Надеин прокомментировал ситуацию с зарплатами в команде:

“Пошел инсайд, что у нас у всех зарплаты по 30 тисяч гривен. Но не у всех по 30 тысяч гривен.

У нас есть и нормальные, высокие зарплаты. У некоторых игроков.

Зарплаты разные. Они все равно не супервысокие, но не только по 30 000 гривен”, – сказал Надеин.