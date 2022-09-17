Марко Ройс снова травмировался и может пропустить Чемпионат мира-2022

Капитан дортмундской "Боруссии" Марко Ройс не смог доиграть матч против "Шальке" в рамках седьмого тура Бундеслиги.

Немецкий полузащитник травмировался на 30-й минуте и был унесен с поля на носилках. Самостоятельно Марк передвигаться не смог. Его заменил 19-летний Джованни Рейна.

Как сообщает спортивный врач Дмитрий Бабелюк в своем телеграмм канале, это может быть, если анализировать за кадрами телетрансляции, разрыв латеральных связок голеностопа. Срок восстановления от этой травмы по самым оптимистичным прогнозам составляет ориентировочно 4-6 недель. Правда, ввиду значительной истории травм Ройса этот срок может быть более длительным.

Также врач отмечает, что операция в таких случаях, как правило, не нужна.

Отметим, что уже через два месяца начнется Чемпионат мира-2022 в Катаре. Сборная Германии, за которую выступает Марко, сыграет в группе с Японией, Испанией и Коста-Рикой. Первый поединок подопечных Флика запланирован на 23 ноября.