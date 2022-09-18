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Ступар: Динамо оказалось в психологической яме. Сложно сказать, когда из нее выберется

Премьер-лига
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Важной проблемой для киевлян является атака

Ступар: Динамо оказалось в психологической яме. Сложно сказать, когда из нее выберется

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Бывший футбольный арбитр Мирослав Ступар поделился своими мыслями на счет текущей ситуации в киевском "Динамо":

“ – Несмотря на российскую агрессию, футбольную жизнь в Украине нужно было обязательно восстанавливать. Футбол – это социальное явление и проведение официальных матчей в такое непростое время должно было засвидетельствовать несокрушимость украинцев. А после победы над коварным врагом убежден, что удастся быстро поднять уровень украинского футбола.

Действительно, стартовый отрезок был богат неожиданностями. В первую очередь, неприятно удивили киевские динамовцы. Хотя, создавалось впечатление, ничто не предвещало столь неудачного начала. Ведь подопечные Мирчи Луческу успешно провели целый ряд выставочных матчей в разных странах Европы и выяснилось, что между ними и официальными матчами настоящая пропасть.

Потому что в чемпионате УПЛ и в розыгрыше еврокубков киевлян было трудно узнать. И эти первые неудачи выбили динамовцев из колеи, и они постепенно оказались в психологической "яме". И сложно сказать, когда из нее выберутся. Тем более, хоть в это трудно поверить, но в “Динамо” отсутствуют квалифицированные нападающие и поэтому для киевлян очень проблематично поразить ворота оппонента.

Еще один неожиданный неудачник – "Ворскла". Казалось, что полтавчане продуктивно поработали на трансферном рынке. В отличие от тех же динамовцев в их рядах немало легионеров, а к рулю был приглашен именитый наставник – Виктор Скрипник. Однако это не принесло “Ворскле” дивидендов, и она провалила старт в УПЛ и быстро выбыла из еврокубков.

– И все же, повезет ли “Динамо” и “Ворскле” наверстать упущенное в чемпионате?

– Более склонен к тому, что "Динамо" и "Ворскла" устранят уязвимые места и вернутся в борьбу за награды. Но поскольку на старте было потеряно немало драгоценных очков, то они уже не имеют права на осечку”, - сказал Ступар.

Отметим, что "Динамо" уступило в пяти из последних шести матчей, победив только "Львов" со счетом 1:0.

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В статье: Динамо (Киев) Мирослав Ступар
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