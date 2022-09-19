Получили несколько дней отдыха. Известно, когда Динамо вернется к работе

После матча с кипрским АЕКом в Лиге Европы Мирча Луческу предоставил своим подопечным несколько дней отдыха.

22 сентября команда вновь соберется на клубной базе "Динамо" в Вите-Литовской, чтобы начать подготовку к ближайшим матчам - против "Миная" в рамках украинской Премьер-лиги (2 октября) и французского "Ренна" в Лиге Европы (6 октября).

Тренировочный процесс динамовцы возобновят без сборников, которые вернутся в расположение "бело-синих" после поединков своих национальных команд.

Напомним, Александр Караваев, Илья Забарный, Александр Тымчик, Виктор Цыганков и Сергей Сидорчук вызваны в национальную сборную Украины, а Антон Боль, Константин Вивчаренко, Александр Сирота и Владислав Ванат - в молодежную. Томаш Кендзера получил вызов в сборную Польши, а летний новичок "Динамо" Кахим Перрис - в национальную команду Ямайки.