Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт эмоционально разобрал поражение от "Днепра-1" (0:2) в 3-м туре УПЛ. После матча украинский тренер в раздевалке обратился к футболистам:

"Результат отрицательный. Игра тоже была, мягко говоря… Так, как мы работаем с мячом, нам будет тяжело на что-то рассчитывать в будущем. Просто катастрофа. Мы не набрали 3-4 передачи подряд, у нас практически все брак.

Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники. Я бы, честно, этого, б***ь, Довбика п*******л раз н***й – и на том все бы закончилось. А вы, б***ь, двое отлетаете от него, б***ь. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес".