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Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли

Премьер-лига
(2 голосов)

Юрий Вирт странными фразами разбирал поражение от "Днепра-1"

Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли

Фото: НК Верес

Новина українською

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт эмоционально разобрал поражение от "Днепра-1" (0:2) в 3-м туре УПЛ. После матча украинский тренер в раздевалке обратился к футболистам:

"Результат отрицательный. Игра тоже была, мягко говоря… Так, как мы работаем с мячом, нам будет тяжело на что-то рассчитывать в будущем. Просто катастрофа. Мы не набрали 3-4 передачи подряд, у нас практически все брак.

Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники. Я бы, честно, этого, б***ь, Довбика п*******л раз н***й – и на том все бы закончилось. А вы, б***ь, двое отлетаете от него, б***ь. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес".

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В статье: Юрий Вирт Верес (Ровно) СК Днепр-1
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Источник:
ТРЕНДЕЦ

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Комментарии (20)
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С.Карпович. (Ланівці)
19.09.2022 в 12:09
В цьому весь наш футбол.
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0
0
C_Ballack (Днепр)
19.09.2022 в 11:26
Страно что вратарь рассказывает как бы он надавал по ногам.... а напу он что тогда расказывает? "Та я бы того Сватка, на замахе, потом как между ног прокинул, да как бы п*зданул по мячу и прямо в девятку"! Прям мастер, но только на словах))))
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0
0
Черноморчик (Одесса )
19.09.2022 в 11:03
И откуда у нас браться будут конкурентные клубы , если тренеры такие ....... . И таких же хватает не только в высшке . Прикидываю сколько их в низших лигах работает .
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+1
-2
storm_ua (Николаев)
19.09.2022 в 10:54
А мы удивляемся потом, почему у нас такой жалкий футбол...по ахилам он бы дал ..себе по башке лучше дай, ничтожество...Нет ничего хуже...чем вчерашние горе псевдо игроки, ставшие тренерами.
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+2
-2
Ne_zderjalsia ( Irepen~) (Ирпень)
19.09.2022 в 10:21
Это лишь эмоции. А вот по-матушке это зря. Это наш уровень культуры постсоветский. Надо с этим бороться.
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+2
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:23
Это ты еще военных наших не слушал, вот где настоящая беседа джентельменов
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+2
-6
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:27
И в части образованности и начитанности, а следствие и мата, нынешнего поколения и советского я бы поспорил! Сейчас молодежь, хоть на улице, хоть в транспорте так пошлет, чего и не снилось тогда! Деградация налицо
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+2
-8
zwer (Львів)
19.09.2022 в 11:21
Заберіть від старого комуняки телефон, а то тут якесь загострене почуття ностальгії за совєтською окупацією
+2
-2
C_Ballack (Днепр)
19.09.2022 в 11:41
Так может не надо выеживаться в транспорте, тогда и посылать не будут?
0
-2
avatar
С.Карпович. (Ланівці)
19.09.2022 в 12:11
Дєградация,це жити за Збручем ,і строчити коменти російською.
+1
-1
Vantala (Kharkiv)
19.09.2022 в 10:20
Совкове виховання. Тоді всі грали в такий футбол, заскучав вірт за ним. Пам'ятаю чиїсь спогади за молодого Блохіна, коли той засвітився, людина згадувала як на трибунах поруч з ним казали що "нічого, скоро цьому бігунку ноги переламають".
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+3
-3
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:21
Нам до совкового фктбола как до Киева раком
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+3
-4
vladislav (Харьков)
19.09.2022 в 10:14
Печально читать такие сообщения. Интересно, как среагирует на подобные высказывания КДК ?
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+7
-3
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:20
Да такие высказывания происходят постоянно раз в 5-ть минут! А ты думаешь как происходит тренеровочный процесс у нас: извольте принять мяч, не соблаговолите ускориться, я вами разочарован??? Так ты себе это представляешь?
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+2
-2
ANESTEZIO (Вінниця )
19.09.2022 в 10:08
Юрій Сквірт
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+2
0
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:28
Разбираешься, молодец
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+2
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 09:56
Такие моменты украшают наш футбол потому, что других украшений не осталось. Спасибо посмеялся от души!
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+3
-3
avatar
Spokoyno (Київ)
19.09.2022 в 09:51
Рівень особи... Та і нашого футболу! Якщо хтось суперників вміє хоч трошечки грати... Каліч його, нехай всі будуть криволапі!
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+4
-2
Vantala (Kharkiv)
19.09.2022 в 10:24
Рівень особи так - бо вірта ще за совка такого вчили. А от рівень нашого футболу - якби він був такий то вірту не прийшлось би молодим пацанам це вголос пояснювати. І це радує.
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+2
-1
Оlegуurсhak (Хмельницький)
19.09.2022 в 10:32
Если совка довно нет, то почему наша молодежь кругом бескультурная, малоначитанная и безграмотная. Старшим место не уступает, пьет, матом ругается? Кто тогда их учил?
+2
-1

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