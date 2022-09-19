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Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли
Юрий Вирт странными фразами разбирал поражение от "Днепра-1"
Фото: НК Верес
Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт эмоционально разобрал поражение от "Днепра-1" (0:2) в 3-м туре УПЛ. После матча украинский тренер в раздевалке обратился к футболистам:
"Результат отрицательный. Игра тоже была, мягко говоря… Так, как мы работаем с мячом, нам будет тяжело на что-то рассчитывать в будущем. Просто катастрофа. Мы не набрали 3-4 передачи подряд, у нас практически все брак.
Вы посмотрите на себя в зеркало, наши центральные защитники. Я бы, честно, этого, б***ь, Довбика п*******л раз н***й – и на том все бы закончилось. А вы, б***ь, двое отлетаете от него, б***ь. По ахиллам прошелся бы, чтобы его вынесли с поля. И не только центральные, любой другой футболист. А вы бегаете, танцуете. Ну, здесь я виноват, немного неправильно вам донес".
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