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Источник: Днепр-1 просматривает бразильского защитника
Станет ли очередным новичком днепрян?
Фото: із відкритих джерел
На просмотре в "Днепре-1" находится бразильский футболист Габриэль Гомес. Об этом сообщает неофициальный сайт днепрян.
По информации источника, потенциальный новичок тренируется вместе с командой. Последним клубом 23-летнего центрального защитника был "Гремио Бразил", выступающий в третьем дивизиона чемпионата Бразилии. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 150 тысяч евро.
Ранее очередным новичком "Днепра-1" стал французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули.
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