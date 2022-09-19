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Источник: Днепр-1 просматривает бразильского защитника

Премьер-лига
(3 голосов)

Станет ли очередным новичком днепрян?

Источник: Днепр-1 просматривает бразильского защитника

Фото: із відкритих джерел

Новина українською

На просмотре в "Днепре-1" находится бразильский футболист Габриэль Гомес. Об этом сообщает неофициальный сайт днепрян.

По информации источника, потенциальный новичок тренируется вместе с командой. Последним клубом 23-летнего центрального защитника был "Гремио Бразил", выступающий в третьем дивизиона чемпионата Бразилии. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 150 тысяч евро.

Ранее очередным новичком "Днепра-1" стал французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
FCDNIPRO.COM

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