Источник: Днепр-1 просматривает бразильского защитника

На просмотре в "Днепре-1" находится бразильский футболист Габриэль Гомес. Об этом сообщает неофициальный сайт днепрян.

По информации источника, потенциальный новичок тренируется вместе с командой. Последним клубом 23-летнего центрального защитника был "Гремио Бразил", выступающий в третьем дивизиона чемпионата Бразилии. По данным Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет 150 тысяч евро.

Ранее очередным новичком "Днепра-1" стал французский полузащитник "Металлиста" Фарес Балули.