"Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля резко отреагировал на флаг россии во время прогулки в Берлине. Свое возмущение он выразил в своем Instagram.

"Иду я по Берлину и вижу вот такую х***ю. Это что такое?", – подписал фото футболист.

Добавим, что это здание российского посольства. Напомним, в июне футболист "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат скупил в Армении флаги рф и выбросил их в мусорку на глазах у россиян.