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"Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине

Премьер-лига
(3 голосов)

Красноречивая реакция

"Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля резко отреагировал на флаг россии во время прогулки в Берлине. Свое возмущение он выразил в своем Instagram.

"Иду я по Берлину и вижу вот такую х***ю. Это что такое?", – подписал фото футболист.

Добавим, что это здание российского посольства. Напомним, в июне футболист "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат скупил в Армении флаги рф и выбросил их в мусорку на глазах у россиян.

"Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине - изображение 1
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В статье: Украина Шахтер (Донецк) война с Россией Ефим Конопля
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.09.2022 в 12:42
Молодець, рудий!!!)). Цій ганчірці не місце в цивілізованому світі!
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