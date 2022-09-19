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"Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине
Красноречивая реакция
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Ефим Конопля резко отреагировал на флаг россии во время прогулки в Берлине. Свое возмущение он выразил в своем Instagram.
"Иду я по Берлину и вижу вот такую х***ю. Это что такое?", – подписал фото футболист.
Добавим, что это здание российского посольства. Напомним, в июне футболист "Динамо" и сборной Украины U-21 Владислав Ванат скупил в Армении флаги рф и выбросил их в мусорку на глазах у россиян.
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (Вінниця )
19.09.2022 в 12:42
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