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Домашний матч Металлиста против Шахтера пройдет во Львове
В рамках 5-го тура УПЛ
Фото: ФК Металлист
Поединок 5-го тура УПЛ "Металлист" - "Шахтер" пройдет 1 октября во Львове, сообщает официальный сайт харьковского клуба. Игра состоится на "Арене Львов".
Начало встречи запланировано на 17:00. "Горняки" с 10 очками идут вторыми в турнирной таблице, у харьковчан 7 очков и шестое место. Ранее "Металлист" планировал играть домашние матчи в Ужгороде. Там прошла их домашняя игра с "Ингульцом" (1:1).
Матч состоится без допуска болельщиков на трибуны. Прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканалах 2+2 и Киевстар ТВ, а также на YouTube-канале Football Hub.
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