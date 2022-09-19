Домашний матч Металлиста против Шахтера пройдет во Львове

Поединок 5-го тура УПЛ "Металлист" - "Шахтер" пройдет 1 октября во Львове, сообщает официальный сайт харьковского клуба. Игра состоится на "Арене Львов".

Начало встречи запланировано на 17:00. "Горняки" с 10 очками идут вторыми в турнирной таблице, у харьковчан 7 очков и шестое место. Ранее "Металлист" планировал играть домашние матчи в Ужгороде. Там прошла их домашняя игра с "Ингульцом" (1:1).

Матч состоится без допуска болельщиков на трибуны. Прямую трансляцию зрители смогут посмотреть на телеканалах 2+2 и Киевстар ТВ, а также на YouTube-канале Football Hub.