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Без Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучших игрока и тренера месяца

Премьер-лига
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Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий

Без Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучших игрока и тренера месяца

Фото: ФК Металлист 1925

Новина українською

Пока чемпионат Украины ушел на небольшую паузу, связанную с играми национальных сборных, УПЛ предлагает проголосовать за лучшего игрока и тренера по итогам августа-сентября.

В голосовании за топ-футболиста примут участие: полузащитник Александр Пихаленок ("Днепр-1"), защитник Андрей Цуриков ("Александрия"), голкипер Дмитрий Непогодов ("Черноморец"), нападающий Денис Безбородько ("Заря" + "Колос"), хавбек Дмитрий Клец ("Верес").

За награду лучшего тренера борются: Александр Кучер ("Днепр-1"), Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"), Патрик ван Леувен ("Заря"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Юрий Вирт ("Верес").

Интересно, что в список не попал ни один представитель грандов чемпионата Украины - "Шахтера" и "Динамо". Выбрать своего фаворита может каждый желающий, а голосование продлится до 13:00 понедельника, 26 сентября.

Голосование за лучшего игрока месяца здесь.

Голосование за лучшего тренера месяца здесь.

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В статье: Заря (Луганск) Александр Кучер Андрей Цуриков Дмитрий Непогодов Валерий Кривенцов Патрик Виейра Юрий Вирт Черноморец (Одесса) ФК Александрия Верес (Ровно) Колос (Ковалевка) Денис Безбородько Дмитрий Клец Александр Пихаленок СК Днепр-1 Ярослав Вишняк
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Источник:
УПЛ

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