Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Без двух украинских грандов. УПЛ выбирает лучших игрока и тренера месяца
Проголосовать за своего фаворита может каждый желающий
Фото: ФК Металлист 1925
Пока чемпионат Украины ушел на небольшую паузу, связанную с играми национальных сборных, УПЛ предлагает проголосовать за лучшего игрока и тренера по итогам августа-сентября.
В голосовании за топ-футболиста примут участие: полузащитник Александр Пихаленок ("Днепр-1"), защитник Андрей Цуриков ("Александрия"), голкипер Дмитрий Непогодов ("Черноморец"), нападающий Денис Безбородько ("Заря" + "Колос"), хавбек Дмитрий Клец ("Верес").
За награду лучшего тренера борются: Александр Кучер ("Днепр-1"), Валерий Кривенцов ("Металлист 1925"), Патрик ван Леувен ("Заря"), Ярослав Вишняк ("Колос"), Юрий Вирт ("Верес").
Интересно, что в список не попал ни один представитель грандов чемпионата Украины - "Шахтера" и "Динамо". Выбрать своего фаворита может каждый желающий, а голосование продлится до 13:00 понедельника, 26 сентября.
Голосование за лучшего игрока месяца здесь.
Голосование за лучшего тренера месяца здесь.
Популярное сейчас
- Два матча сборной Украины, плей-офф молодежки. Расписание футбола на 19-25 сентября
- Во имя отца и деда: как Маркос Алонсо продолжает легенду, длиной в 70 лет
- Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли
- Срна: Клуб, который хочет купить Мудрика, должен потратить очень много денег
- Бо Круз покоряет Европу. Испанский баскетболист сыграл звезду НБА в кино, а вчера выиграл Евробаскет
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео