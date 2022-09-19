Источник: Динамо сделает все возможное, чтоб летом пригласить Реброва

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал, кто может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера " Динамо " по окончанию сезона.

По мнению источника, основной вариант – Сергей Ребров.

"Кто может стать достойным преемником Луческу? Я отвечу однозначно – это Ребров. Я считаю, что Ребров – главный приоритет в будущем "Динамо".

Если говорить о том, что Луческу может уйти в конце сезона, то Ребров, у которого как раз истечет контракт с "Аль-Айном", будет уже свободнее, чем был прошлым летом.

Поэтому я думаю, что "Динамо" сделает все возможное, чтобы пригласить Реброва на должность главного тренера. Согласится ли сам Ребров, это уже другая история", - сказал Цыганык.