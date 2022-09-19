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Источник: Динамо сделает все возможное, чтоб летом пригласить Реброва

Премьер-лига
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Интересный был бы вариант

Источник: Динамо сделает все возможное, чтоб летом пригласить Реброва

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал, кто может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера "Динамо" по окончанию сезона.

По мнению источника, основной вариант – Сергей Ребров.

"Кто может стать достойным преемником Луческу? Я отвечу однозначно – это Ребров. Я считаю, что Ребров – главный приоритет в будущем "Динамо".

Если говорить о том, что Луческу может уйти в конце сезона, то Ребров, у которого как раз истечет контракт с "Аль-Айном", будет уже свободнее, чем был прошлым летом.

Поэтому я думаю, что "Динамо" сделает все возможное, чтобы пригласить Реброва на должность главного тренера. Согласится ли сам Ребров, это уже другая история", - сказал Цыганык.

Интересно, что также недавно журналист заявлял, что до конца сезона Луческу точно не покинет киевский клуб.

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В статье: Мирча Луческу Сергей Ребров Динамо (Киев) Игорь Цыганык Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
Football Hub

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
19.09.2022 в 22:14
пока Суркис в ДК --Реброва не будет
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