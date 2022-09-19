Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Динамо сделает все возможное, чтоб летом пригласить Реброва
Интересный был бы вариант
Украинский журналист и комментатор Игорь Цыганик рассказал, кто может сменить Мирчу Луческу на посту главного тренера "
По мнению источника, основной вариант – Сергей Ребров.
"Кто может стать достойным преемником Луческу? Я отвечу однозначно – это Ребров. Я считаю, что Ребров – главный приоритет в будущем "Динамо".
Если говорить о том, что Луческу может уйти в конце сезона, то Ребров, у которого как раз истечет контракт с "Аль-Айном", будет уже свободнее, чем был прошлым летом.
Поэтому я думаю, что "Динамо" сделает все возможное, чтобы пригласить Реброва на должность главного тренера. Согласится ли сам Ребров, это уже другая история", - сказал Цыганык.
Интересно, что также недавно журналист заявлял, что до конца сезона Луческу
Популярное сейчас
- "Извинений недостаточно, ты должен отдавать мне хорошие пасы". Как Мбаппе отчитал своего партнера
- "Что это за х***я?" Реакция игрока сборной Украины на флаг рф в Берлине
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- УПЛ утвердила даты и время начала матчей 5-го тура
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО