Источник: Кривбасс арендовал ивуарийского вингера из чемпионата Египта

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что " Кривбасс " усилился легионером.

Источник пишет о том, что криворожский клуб арендовал на год вингера египетского "Исмаили" Жана По. Также у криворожского клуба будет право выкупа.

Соглашение с 25-летним ивуарийцем уже подписано, но он еще должен получить визу.

В прошлом сезоне футболист, который также может сыграть левого вингера и атакующего полузащитника, сделал 1 ассист в 10 матчах.

До "Исмаили" он играл за минское "Динамо" и ряд других белорусских клубов.