Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Кривбасс арендовал ивуарийского вингера из чемпионата Египта
Осталось только получить визу
фото из свободных источников
Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что "
Источник пишет о том, что криворожский клуб арендовал на год вингера египетского "Исмаили" Жана По. Также у криворожского клуба будет право выкупа.
Соглашение с 25-летним ивуарийцем уже подписано, но он еще должен получить визу.
В прошлом сезоне футболист, который также может сыграть левого вингера и атакующего полузащитника, сделал 1 ассист в 10 матчах.
До "Исмаили" он играл за минское "Динамо" и ряд других белорусских клубов.
Популярное сейчас
- РФС требует дисквалифицировать Петракова за его высказывания о войне
- Два матча сборной Украины, плей-офф молодежки. Расписание футбола на 19-25 сентября
- россияне показали первое за 4 месяца интервью с пленной защитницей Азовстали Пташкой
- Тренер Вереса: Я бы этого, б***ь, Довбика п****л н***й, чтоб его вынесли
- Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
- Бекхэм заплакал на церемонии прощания с королевой Елизаветой – Видео