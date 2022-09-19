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Источник: Кривбасс арендовал ивуарийского вингера из чемпионата Египта

Премьер-лига
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Осталось только получить визу

Источник: Кривбасс арендовал ивуарийского вингера из чемпионата Египта

фото из свободных источников

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Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил о том, что "Кривбасс" усилился легионером.

Источник пишет о том, что криворожский клуб арендовал на год вингера египетского "Исмаили" Жана По. Также у криворожского клуба будет право выкупа.

Соглашение с 25-летним ивуарийцем уже подписано, но он еще должен получить визу.

В прошлом сезоне футболист, который также может сыграть левого вингера и атакующего полузащитника, сделал 1 ассист в 10 матчах.

До "Исмаили" он играл за минское "Динамо" и ряд других белорусских клубов.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Игорь Бурбас
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