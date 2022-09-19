  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай проведет спарринг с Металлистом
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай проведет спарринг с Металлистом

Премьер-лига
(1 голосов)

Игра состоится 20 сентября

Минай проведет спарринг с Металлистом

fcminaj.com

Новина українською

Во время паузы в чемпионате "Минай" проведет спарринг в Ужгороде с харьковским "Металлистом".

Контрольная игра пройдет 20 сентября в 13:00 на стадионе "Автомобилист".

Товарищеский матч в Ужгороде пройдет без болельщиков.

Отметим, что после четырех сыгранных матчей в УПЛ харьковчане имеют 7 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.

"Минай" провел три встречи в текущем сезоне (игра 1-го тура перенесена на 25 сентября) и с четырьмя баллами занимает девятую строчку.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде