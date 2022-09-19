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Минай проведет спарринг с Металлистом
Игра состоится 20 сентября
fcminaj.com
Во время паузы в чемпионате "Минай" проведет спарринг в Ужгороде с харьковским "
Контрольная игра пройдет 20 сентября в 13:00 на стадионе "Автомобилист".
Товарищеский матч в Ужгороде пройдет без болельщиков.
Отметим, что после четырех сыгранных матчей в УПЛ харьковчане имеют 7 очков и занимают 6-е место в турнирной таблице.
"Минай" провел три встречи в текущем сезоне (игра 1-го тура перенесена на 25 сентября) и с четырьмя баллами занимает девятую строчку.
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