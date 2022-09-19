Металлист 1925 и Черноморец договорились о спарринге

В ходе международной паузы " Металлист 1925 " проведет спарринг против "Черноморца".

Матч пройдет 24 сентября в Счастливом.

Предварительно старт поединка запланирован на 15:00, а формат матча – три тайма по 32 минуты.

А вот спарринг харьковчан против "Полесья", который был запланирован на 26 сентября, не состоится. Представители житомирского клуба сообщили об отказе от участия в спарринге.