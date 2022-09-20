  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря запланировала два спарринга во время перерыва на матчи сборных
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря запланировала два спарринга во время перерыва на матчи сборных

Премьер-лига
(1 голосов)

Луганский клуб сыграет с представителями УПЛ

Заря запланировала два спарринга во время перерыва на матчи сборных

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Луганская "Заря" возобновила тренировочный процесс после нескольких выходней. Клуб запланировал два контрольных матча в период паузы в чемпионате, связанных с играми сборных.

Уже завтра, 21 сентября, луганчане проведут спарринг против "Александрии". Игра начнется в 15:00. А 25 сентября "Заря" встретится с "Колосом". Время начало встречи пока неизвестно.

Напомним, после четырех туров "Заря" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 9 очков.

Читайте такжеБез Динамо и Шахтера. УПЛ выбирает лучших игрока и тренера месяца
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
zarya-lugansk.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде