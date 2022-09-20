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Заря запланировала два спарринга во время перерыва на матчи сборных
Луганский клуб сыграет с представителями УПЛ
Фото: ФК Заря Луганск
Луганская "Заря" возобновила тренировочный процесс после нескольких выходней. Клуб запланировал два контрольных матча в период паузы в чемпионате, связанных с играми сборных.
Уже завтра, 21 сентября, луганчане проведут спарринг против "Александрии". Игра начнется в 15:00. А 25 сентября "Заря" встретится с "Колосом". Время начало встречи пока неизвестно.
Напомним, после четырех туров "Заря" занимает 4-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Украины, набрав 9 очков.
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