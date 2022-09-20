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Ребров признался, предлагали ли ему вернуться в Динамо

Премьер-лига
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А также высказался о провалах команды

Ребров признался, предлагали ли ему вернуться в Динамо

Фото:facebook.com/alainfcae

Новина українською

Главный тренер "Аль-Айна" Сергей Ребров утверждает, что остался в хороших отношениях с братьями Суркисами. Однако пока речь о его возможном возвращении в киевское "Динамо" не идет.

"Звонил ли кто-нибудь из "Динамо" с предложением вернуться в клуб? Конечно, нет. С таким предложением никто ко мне не обращался. Я общаюсь с президентом клуба Игорем Михайловичем, Григорием Михайловичем. Недавно поздравлял Григория Михайловича с днем ​​рождения. Я считаю, что они очень многое делают для киевского "Динамо" и они имеют право решать, куда будет двигаться клуб. Та работа, которую провел Луческу, очень положительная. Он воспитал очень много молодых футболистов.

Что происходит сейчас? То же, что происходило со мной на третий год. Два года мы все выигрывали, а на третий год попали в какую-то яму. Надо из нее выходить. Думаю, что третий год будет трудным для любого тренера. Я это говорил руководителям "Динамо". Им принимать решения, но насколько я вижу, они полностью доверяют Мирче. Посмотрим, как будет дальше", – сказал Ребров в интервью 24 каналу.

Сергей Ребров тренировал киевский клуб с 2014 по 2017 годы. Именно под его руководством бело-синие прервали гегемонию "Шахтера", выиграв два чемпионата Украины.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Аль-Айн (ОАЭ)
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Источник:
24 канал

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