Минай обыграл Металлист в контрольном матче

Во вторник, 20 сентября, "Минай" провел спарринг в Ужгороде с харьковским "Металлистом". Это произошло благодаря паузе в чемпионате, вызванной матчами сборных.

Первый тайм завершился без голов. Зато после перерыва "Минай" повел в счете благодаря голу форварда Даниила Колесника. Спустя 9 минут харьковчане сумели один гол отыграть, но победа в контрольном матче осталась все равно за закарпатским клубом -2:1.

Напомним, "Минай" с 4 очками занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея игру в запасе. "Металлист" идет на 6-й позиции, набрав 7 баллов.

Товарищеский матч

"Минай" — "Металлист" 2:1

Голы: Колесник, 50, Вишневский, 79, — Рязанцев, 59