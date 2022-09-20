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Минай обыграл Металлист в контрольном матче

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы УПЛ заполнили паузу в чемпионате

Минай обыграл Металлист в контрольном матче

Фото: ФК Металлист

Новина українською

Во вторник, 20 сентября, "Минай" провел спарринг в Ужгороде с харьковским "Металлистом". Это произошло благодаря паузе в чемпионате, вызванной матчами сборных.

Первый тайм завершился без голов. Зато после перерыва "Минай" повел в счете благодаря голу форварда Даниила Колесника. Спустя 9 минут харьковчане сумели один гол отыграть, но победа в контрольном матче осталась все равно за закарпатским клубом -2:1.

Напомним, "Минай" с 4 очками занимает 9-е место в турнирной таблице УПЛ, имея игру в запасе. "Металлист" идет на 6-й позиции, набрав 7 баллов.

Товарищеский матч

"Минай" — "Металлист" 2:1

Голы: Колесник, 50, Вишневский, 79, — Рязанцев, 59

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В статье: ФК Минай Металлист (Харьков)
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