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Фабрицио Романо: Мудрик будет связан с 15 клубами, но Шахтер не спешит

Премьер-лига
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По словам инсайдера, горняки оценивают Мудрика в 45-50 млн евро

Фабрицио Романо: Мудрик будет связан с 15 клубами, но Шахтер не спешит

Фото: shakhtar.com

Новина українською

Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию вокруг потенциального трансфера вингера "Шахтера" Михаила Мудрика.

"Несмотря на рост спекуляции, у меня сейчас нет обновлений по Мудрику – я думаю, что в ближайшие три месяца он будет связан с 15 клубами. Это нормально, поскольку он топ-талант, но ничего не будет решено уже сейчас.

«Шахтер» не спешит. Я уверен, что они хотят более 45-50 млн евро за Мудрика, но мы должны увидеть, какими будут его выступления в Лиге чемпионов в ближайшее время.

Я большой фанат этого игрока. Ему всего 21 год, а он уже делает важные вещи в ЛЧ", — прокомментировал Романо в эфире CaughtOffside.

Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал", "Милан", "Ливерпуль" и "Севилья".

Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы", "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала".

Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
football365

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
20.09.2022 в 18:35
Мудрику не стоит обращать внимание на слухи, и продолжать прогрессировать. Он может еще прибавить в игре.
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