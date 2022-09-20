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Фабрицио Романо: Мудрик будет связан с 15 клубами, но Шахтер не спешит
По словам инсайдера, горняки оценивают Мудрика в 45-50 млн евро
Фото: shakhtar.com
Известный итальянский журналист и инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал ситуацию вокруг потенциального трансфера вингера "Шахтера"
"Несмотря на рост спекуляции, у меня сейчас нет обновлений по Мудрику – я думаю, что в ближайшие три месяца он будет связан с 15 клубами. Это нормально, поскольку он топ-талант, но ничего не будет решено уже сейчас.
«Шахтер» не спешит. Я уверен, что они хотят более 45-50 млн евро за Мудрика, но мы должны увидеть, какими будут его выступления в Лиге чемпионов в ближайшее время.
Я большой фанат этого игрока. Ему всего 21 год, а он уже делает важные вещи в ЛЧ", — прокомментировал Романо в эфире CaughtOffside.
Ранее сообщалось о том, что Мудриком интересуется "Реал", "Милан", "Ливерпуль" и "Севилья".
Также ходили слухи о заинтересованности к украинцу со стороны "Ниццы", "Байера", "Эвертона", "Брентфорда" и "Арсенала".
Портал Transfermarkt оценивает Мудрика в 15 миллионов евро, однако "Шахтер" за последние дни летнего трансферного окна якобы требовал за него более 50 миллионов.
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